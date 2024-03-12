紫色風暴來襲！ 快拍6處「紫色花海秘境」 巨龍淡紫麝香木最新亮點、浪漫紫藍色錫葉藤也很迷人
紫色花海來襲了！ 迎接春日百花齊放，udn小編為大家蒐集介紹6處經典「紫色花季美景」，正好都集中在中南部居多，這回有滿版「紫爆」的麝香木、錫葉藤大景，讓紫色控的人們超醉心，快列入春季旅行計畫中！
1.青山坪咖啡農場
全台麝香木大爆發中，雲林古坑「青山坪咖啡農場」不只是咖啡和櫻花之外，最新聲名大噪的還有200多公尺長的「龍形麝香木」，種植在旱溪兩側爆炸式地開花，遠遠望去就像一條粉紫色長龍般美麗。
青山坪咖啡農場
地址：雲林縣古坑鄉129號
營業時間：8：00~17：00
2.瑰蜜甜心玫瑰園
從2月份就讓眾人持續關注開讓時間的「瑰蜜甜心玫瑰園」，擁有3000坪粉紅麝香木花海，成為南投中寮鄉最新賞花秘境，粉紫麝香木浪漫開滿一整片，成為如詩如畫的夢幻紫色花雨。
地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號
營業時間：08:00-18:00
入園酌收清潔費100元，國小以下及寵物免費
3.清水溝溪麝香木花道
位在鹿谷鄉的清水溝溪生態步道旁，可拍到一條長達600公尺麝香木花道，淡紫色的花牆最高達到3公尺，輕鬆捕捉被紫花叢包圍的美照，還有九重葛、黃花風鈴木等同期綻放，讓花海控們免費賞景美拍。
地址：南投縣鹿谷鄉集鹿南路200號
4.田尾波波草
彰化田尾台版波波草，有超萌的波波草吸引旅人，而近期更加驚艷的是，外牆上有錫葉藤，內部多了麝香木，一片粉紫美景搭上可愛草綠小球，拍起來更加夢幻。
導航設定：田尾波波草
入園酌收清潔費50元
營業時間：週一.四.五 14:00-17:30 周六日 09:00-17:30
電話號碼：0935-847121
5.臻馨園
紫色控不能錯過南投名間鄉「臻馨園」的免費賞景點，錫葉藤藍紫色一整片花牆位在在巷子內，另一面還有馬纓丹，圍繞著整個園區，來一趟就能拍到兩種花牆，實在是太美了。
地址：南投縣名間鄉出林虎路二段325巷35-1號
營業時間：08:00-17:00 週一公休
6.四湖長春園藝孤挺花園
佔地寬廣的雲林賞花秘境「四湖長春園藝孤挺花園」，隨著季節變化，園內以滿片的孤挺花、百合花著名，最近整片紫色花牆的大花錫葉藤爆開，堪稱全台最狂美景快來捕捉一番。
地址：雲林縣四湖鄉保安路87號-對面號
營業時間：08:00-18:00
入園酌收清潔費50元
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