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紫色風暴來襲！ 快拍6處「紫色花海秘境」 巨龍淡紫麝香木最新亮點、浪漫紫藍色錫葉藤也很迷人

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@double.leo.tw、IG@bruce570318、IG@molly888666授權
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紫色花海來襲了！ 迎接春日百花齊放，udn小編為大家蒐集介紹6處經典「紫色花季美景」，正好都集中在中南部居多，這回有滿版「紫爆」的麝香木、錫葉藤大景，讓紫色控的人們超醉心，快列入春季旅行計畫中！

青山坪咖啡農場。圖／IG@molly888666授權
青山坪咖啡農場。圖／IG@molly888666授權

1.青山坪咖啡農場

青山坪咖啡農場。圖／IG@bruce570318授權
青山坪咖啡農場。圖／IG@bruce570318授權

全台麝香木大爆發中，雲林古坑「青山坪咖啡農場」不只是咖啡和櫻花之外，最新聲名大噪的還有200多公尺長的「龍形麝香木」，種植在旱溪兩側爆炸式地開花，遠遠望去就像一條粉紫色長龍般美麗。

青山坪咖啡農場。圖／IG@bruce570318授權
青山坪咖啡農場。圖／IG@bruce570318授權

青山坪咖啡農場。圖／IG@imma_pon授權
青山坪咖啡農場。圖／IG@imma_pon授權

青山坪咖啡農場。圖／IG@yuxin_ling授權
青山坪咖啡農場。圖／IG@yuxin_ling授權

青山坪咖啡農場

地址：雲林縣古坑鄉129號

營業時間：8：00~17：00

2.瑰蜜甜心玫瑰園

瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@bruce570318授權
瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@bruce570318授權

從2月份就讓眾人持續關注開讓時間的「瑰蜜甜心玫瑰園」，擁有3000坪粉紅麝香木花海，成為南投中寮鄉最新賞花秘境，粉紫麝香木浪漫開滿一整片，成為如詩如畫的夢幻紫色花雨。

瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@double.leo.tw授權
瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@double.leo.tw授權

瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@bruce570318授權
瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@bruce570318授權

瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@double.leo.tw授權
瑰蜜甜心玫瑰園。圖／IG@double.leo.tw授權

地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號

營業時間：08:00-18:00

入園酌收清潔費100元，國小以下及寵物免費

3.清水溝溪麝香木花道

清水溝溪麝香木花道。圖／IG@bruce570318授權
清水溝溪麝香木花道。圖／IG@bruce570318授權

位在鹿谷鄉的清水溝溪生態步道旁，可拍到一條長達600公尺麝香木花道，淡紫色的花牆最高達到3公尺，輕鬆捕捉被紫花叢包圍的美照，還有九重葛、黃花風鈴木等同期綻放，讓花海控們免費賞景美拍。

清水溝溪麝香木花道。圖／IG@sunlightbai授權
清水溝溪麝香木花道。圖／IG@sunlightbai授權

地址：南投縣鹿谷鄉集鹿南路200號

4.田尾波波草

田尾波波草-麝香木。圖／IG@bruce570318授權
田尾波波草-麝香木。圖／IG@bruce570318授權

彰化田尾台版波波草，有超萌的波波草吸引旅人，而近期更加驚艷的是，外牆上有錫葉藤，內部多了麝香木，一片粉紫美景搭上可愛草綠小球，拍起來更加夢幻。

田尾波波草-錫葉藤。圖／IG@bruce570318授權
田尾波波草-錫葉藤。圖／IG@bruce570318授權

導航設定：田尾波波草

入園酌收清潔費50元

營業時間：週一.四.五 14:00-17:30 周六日 09:00-17:30

電話號碼：0935-847121

5.臻馨園

臻馨園。圖／IG@aday0530授權
臻馨園。圖／IG@aday0530授權

紫色控不能錯過南投名間鄉「臻馨園」的免費賞景點，錫葉藤藍紫色一整片花牆位在在巷子內，另一面還有馬纓丹，圍繞著整個園區，來一趟就能拍到兩種花牆，實在是太美了。

臻馨園。圖／IG@bruce570318授權
臻馨園。圖／IG@bruce570318授權

臻馨園。圖／IG@bruce570318授權
臻馨園。圖／IG@bruce570318授權

地址：南投縣名間鄉出林虎路二段325巷35-1號

營業時間：08:00-17:00 週一公休

6.四湖長春園藝孤挺花園

四湖長春園藝菰挺花園。圖／IG@bruce570318授權
四湖長春園藝菰挺花園。圖／IG@bruce570318授權

佔地寬廣的雲林賞花秘境「四湖長春園藝孤挺花園」，隨著季節變化，園內以滿片的孤挺花、百合花著名，最近整片紫色花牆的大花錫葉藤爆開，堪稱全台最狂美景快來捕捉一番。

四湖長春園藝菰挺花園。圖／IG@bruce570318授權
四湖長春園藝菰挺花園。圖／IG@bruce570318授權

四湖長春園藝菰挺花園。圖／IG@bruce570318授權
四湖長春園藝菰挺花園。圖／IG@bruce570318授權

地址：雲林縣四湖鄉保安路87號-對面號

營業時間：08:00-18:00

入園酌收清潔費50元

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