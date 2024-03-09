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全台海拔最高的拉麵店！ 南投粉紅櫻相伴「星嵐拉麵」一周限定3天 賞櫻邊吃拉麵 視覺味覺雙饗宴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@double.leo.tw、IG@jan__6317、IG@bruce570318授權
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來一場超獨特的視覺味覺饗宴！ 位於南投縣仁愛鄉著名的「清境農場」附近，有一間深處櫻花秘境的「星嵐拉麵」，每年櫻花季來臨，就能在如詩如畫般的粉紅櫻花林裡，邊賞花邊吃拉麵超級愜意！

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「星嵐拉麵」山間玻璃屋拉麵餐廳，是目前全台海拔最高的拉麵店，自2022年開幕後，爆紅成為櫻花季必遊訪景點，當粉紅香水櫻滿開時期，從店裡的大片玻璃窗往外看，就能欣賞眼前一片滿山滿谷的粉嫩櫻花海，一旁還能遠眺霧社碧湖和萬大水庫風光。

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星嵐拉麵共5款拉麵可供選擇，「常規拉麵」有叉燒、舒肥雞肉及溏心蛋；「繁盛拉麵」則再多加牡蠣、炸蝦與鮭魚卵，乳白偏黃色豚骨湯頭也有分成濃湯系、清湯系作為搭配。

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點一碗日系拉麵，再端到戶外座位區享用，就能體驗坐在櫻花樹下邊賞櫻邊吃拉麵的異國風味，滿滿的視覺味覺雙饗宴彷彿一秒出國到日本，趁著最後櫻花季尾聲，快來享受偽出國的美好氛圍吧！

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星嵐拉麵

地點：南投縣仁愛鄉榮光巷40-1號

營業：週五至日11：00～19：00（週一至四休）

電話：0909-626-399

停車建議：車位很少，過拉麵店後有小塊空地

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