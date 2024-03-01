春櫻綻放超浪漫！ 5大「東日本櫻花美景」 跟著賞櫻達人搭鐵道列車追櫻去

【旅奇傳媒/編輯部整理】每到3月、4月，日本全國各地櫻花逐一由南往北盛開，說到春天的第一大事，非賞櫻莫屬。跟著JR TIMES的腳步，搭乘各式鐵道列車，一同來東日本追櫻吧～

▲新潟縣燕市JR分水站－列車自櫻花道穿行經過。 圖：JR TIMES／提供

如何成為「賞櫻達人」

櫻花，是日本最具有代表性的花，也是春天的代名詞。櫻花對日本人而言有著多重的象徵意義：新的開始、希望與樂觀、大自然之美稍縱即逝。每年有數百萬人從世界各地前往日本，為的就是欣賞四周被櫻花包圍著、地上被花瓣鋪成了地毯的景色。

行程規劃與出發前，可以先參考《JR TIMES》網站首頁「春天來了追櫻去」單元，帶您探索日本的櫻花世界，剖析賞櫻的訣竅。雖然很多人都有看過櫻花，但卻很少有人知道賞櫻的精隨。希望能透過深入淺出的旅遊札記，讓各位都能成為「賞櫻達人」！

▲福島縣三春瀧櫻與油菜花相映成趣。 圖：JR TIMES／提供

富士山櫻花：靜岡潤井川龍巖淵，比河口湖更私藏的近距離富士山景點

在日本拍攝富士山及櫻花的景點中，除了熱門的河口湖之外，特別推薦的富士山賞櫻地，是靜岡的潤井川龍巖淵。可近距離欣賞拍攝壯觀的富士山、染井吉野櫻花海與河川、油菜花景色，非常美麗使人讚嘆。從東京前來搭JR或巴士的交通也很方便，是東京附近私房富士山櫻花景點。

▲靜岡潤井川龍巖淵櫻花與富士山景。 圖：JR TIMES／提供

靜岡伊豆河津櫻：日本2月早開櫻花季，8000棵櫻花樹下感受粉紅色櫻花雨

有別於大部分日本櫻花要3-4月間盛開，靜岡伊豆的河津櫻，8000棵並排在河岸兩旁的櫻花，2月時便已先開花。每年2月開始的河津櫻櫻花季，為期一個月。一整片粉紅色櫻花，和隨風飄落的櫻花雨、河堤上的黃色油菜花，一次賞到兩種花海，使人心心嚮往。

▲靜岡伊豆半島河津町蜿蜒的櫻花並木。 圖：JR TIMES／提供

新潟燕市三條櫻花景點 品味職人文化加賞櫻

春天時分走訪燕三條，不僅能透過工廠見學見識日本職人工藝與精神、並透過體驗感受職人工藝之巧妙，且這一帶也有美麗的自然景色，特別是櫻花景色可賞！在燕三條站的站務團隊的推薦下，走了一趟燕三條一帶的彌彥山，並在搭乘纜車時看到了山上的櫻花正開。然而其實不只在彌彥山上有櫻花可賞，燕三條一帶還有許多其他的櫻花景點，可以順道一起遊覽。

▲彌彥公園櫻花並木道兩旁可見古色古香的燈籠。 圖：JR TIMES／提供

▲大河津分水公園河堤岸上櫻花道的浪漫櫻吹雪。 圖：JR TIMES／提供

花見山形、從名所到秘境的絢爛春色

伴隨季節逐漸進入隆冬，璀璨的春天也就不遠了。 說到春天的旅行，王道自然非賞櫻主題莫屬。東北地區的山形縣，不僅素來以日本第一的櫻桃而廣為人知，也是非常適合前來感受春天氣息的好選擇。除了山形縣最具代表性的賞櫻地點－山形市霞城公園，天童市天童公園、赤湯溫泉烏帽子山公園、寒河江市寒河江公園以及遊佐町中山河川公園皆是熱門的賞櫻名所。一起來瞧瞧，山形有哪些地方值得在春天前往探訪吧！

▲山形縣遊佐町中山河川公園的染井吉野櫻。 圖：JR TIMES／提供

弘前城：花筏、櫻花隧道⋯日本第一櫻花、四季皆美的弘前公園及冬之櫻點燈

有「日本第一櫻花祭」美譽的弘前城，坐落在種植高達50餘品種、2600株櫻花樹的公園內，每年4月下旬，沿著護城河的染井吉野櫻最早綻放，來到城廓本丸的枝垂櫻盛開時，護城河的櫻花已開始散落，在水面上鋪出壯闊的迎賓粉色絨毯，接力般的開花，延續豐富的生命力。而這在護城河由流水花瓣自然形成的「花筏」一景，被列入「死之前一定要去的世界絕景」之一。

▲櫻花滿開的弘前城。 圖：JR TIMES／提供

▲護城河的櫻花散落，鋪出迷人粉色絨毯「花筏」。 圖：JR TIMES／提供

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