花蓮超強韓風新景點「張家韓園」！ 免費穿韓服打卡廣福宮、親子餵食迷你動物園 還有高CP值韓式9宮格火鍋

帶你一秒飛韓國！ 花蓮壽豐鄉出現一座全台首創、以韓系主題打造的全新景點「張家韓園」，於2024年初開幕，園巨內提供免費穿韓服體驗，可以走進韓風庭園美拍打卡，進入迷你動物園區與小動物親近，還能享用精選的韓式九宮格火鍋料理。

圖／張家韓園提供

張家韓園有著一比一等比例仿韓國各式建築打造的寬廣庭園，精心設計了廣福宮、進善門、風鈴橋、燈籠廊道、繽紛傘牆等多個打卡景點，讓大家的手裡滿滿捕捉家庭照、親子照、情侶照等，一秒就能瞬移到韓國拍美景。

圖／張家韓園提供

圖／張家韓園提供

不僅有美景，同時還可在園區內體驗免費穿精緻韓服，款式琳瑯滿目，讓大人或小孩都能找到合適的裝扮，且只要再支付100元就能享有專人編髮及髮飾打扮，讓無論是否去過韓國的遊客，都能體驗傳統韓服美拍一波。

圖／張家韓園提供

穿上韓服前往迷你動物園區，還能與水豚、梅花鹿、小鴨、羊駝等動物近距離接觸、拍照合影，室內更有布偶貓，為您帶來一場愉快的擼貓體驗。

圖／張家韓園提供

張家韓園更擁有美不勝收的用餐區，4人以上的火鍋餐點還能搭配充滿美感的九宮格火鍋料，品嚐道地美味泡菜鍋，就像來到韓國一樣！

圖／張家韓園提供

張家韓園

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20之3號

聯絡電話：0965-703967

營業時間：週一~週日 09：30～17：30

門票：入園成人200元(可抵100)/小孩100元(可抵100)