爆紅到現在！台南最狂「桃紅九重葛」爆炸滿開 一叢花瀑美度超逆天「隨便拍隨便美」

民宿旁的鮮豔九重葛爆開了！台南安平知名九重葛夯點再爆一波，純白色圍牆搭配極飽和的桃紅九重葛，映入眼簾令人為之一亮，自然光灑下更為醒目動人，完全是標準的「隨便拍都超美」的絕佳打卡點。

2024/3/10拍攝。圖／IG@a836024授權

2024/3/11拍攝。圖／IG@piggypins授權

台南知名九重葛熱點盛開，位於安平區光州路旁，原是一間以「九重葛花瀑」聞名的純白民宿，停業後該處的九重葛仍大放生姿，滿開的花朵如瀑布般順勢而下，在地美麗數載，每年都吸引不少網美、遊客前去拍美照。目前進入九重葛的最佳賞花期，光是一叢滿滿的九重葛就足夠驚豔，美度不輸整片花海，讓人看了直呼「不可思議」、「爆紅到現在 真的很會開」、「台南經典必拍的場景」。

2024/3/11拍攝。圖／IG@piggypins授權

2024/3/11拍攝。圖／IG@piggypins授權

除了這處花開得很狂的九重葛外，打卡完還能順遊鄰近的特色景點，像是億載金城、安平定情碼頭、港濱歷史公園等，都是散策踏青的好去處。

2024/3/16拍攝。圖／IG@beckhamhong66授權

2024/3/16拍攝。圖／IG@beckhamhong66授權

台南安平九重葛

地址：台南市安平區光州路120號

花況：2024/3/16 九重葛滿開