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來「嘉」賞花好時機！ 「九重葛」盛放如花瀑 「桃花心木」換春裝

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圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

檜意森活村九重葛盛放。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
檜意森活村九重葛盛放。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在春暖花開的季節，追花、賞花、拍花，是一大樂事。繼黃花風鈴木盛開之後，嘉義市的市區街角、公園，各色九重葛也迎來花期；此外，有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路，兩旁參天的桃花心木也陸續由綠轉為紅褐色，隨風飄落的樹葉將地面鋪成一片紅褐地毯，充滿詩意。嘉義市政府觀光新聞處（簡稱觀光新聞處）建議民眾可善用嘉義市廣布的綠色低碳公共運輸服務，乘坐便利好行的雙B（電動公車、YouBike）漫遊小城，感受春日的無限好風光。

▲蘭潭九重葛秘境花牆正盛開。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲蘭潭九重葛秘境花牆正盛開。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

觀光新聞處表示，座落於北回歸線上的嘉義市一年四季氣候怡人，時時有美景。2月中旬起，粉紅風鈴木高掛樹梢，為城市增添春意與浪漫，也為嘉義市的連續特色花期揭開序幕。隨著近日軍輝橋邊黃花風鈴木花期來到尾聲，市區也迎來各色九重葛的花季，粉紅粉紫、艷紅亮橘，還有清新的白色九重葛，紛紛盛開在街角巷弄中，有的攀上樹梢大展艷紅，有的則垂墜如瀑布，讓人忍不住拿起相機手機美拍。

▲嘉義市區九重葛。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲嘉義市區九重葛。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

▲蘭潭姊妹亭坐擁無敵水景。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲蘭潭姊妹亭坐擁無敵水景。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

民生公園、道將圳、溫州一街現在都可見九重葛盛開的身影，檜意森活村中的九重葛也正攀上樹梢，大展艷紅，與園區內的日式宿舍老屋相互映襯，別有風情；此外，隱藏在小雅路與市10鄉道交叉口處的綿延九重葛花叢，更是只有在地人才知道的秘境。拍完美照後，還可順道造訪鄰近的蘭潭後山步道，享受湖光山色、蟲鳴鳥叫的森林浴；或來到觀潭視野通透明亮、坐擁無敵水景的姊妹亭，感受與眾不同的花季遊程。

▲桃花心木正值落葉季，宛如偶像劇場景。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲桃花心木正值落葉季，宛如偶像劇場景。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

不僅市區九重葛迎來花期，世賢路兩側的桃花心木近日進入由綠轉紅的落葉季，從高空鳥瞰，一整排桃花心木可見翠綠、金黃、紅褐等繽紛色調；隨風翻飛的落葉鋪滿一地，綿延的美景呈現秋日浪漫的氛圍，置身其中可一秒變身偶像劇的主角，是散步休憩、美拍打卡的最佳景點。遊客可騎乘借還便利、里里有站點的 Youbike2.0，沿著平坦好騎的世賢路自行車專用道，細細品味沿途景致，並搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店。

▲世賢路桃花心木換上繽紛春裝。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲世賢路桃花心木換上繽紛春裝。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市政府提醒賞花遊客，別忘了注意人車與交通秩序，此外，將美景留在心中、勿攀折花枝，讓更多人能夠一同感受花季獨嘉的浪漫。

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九重葛 美景 觀光

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