出國玩還能抽好康！ 2024旅遊補助簡單完成2步驟 「出國登錄」最高可領5000元

出國玩還可領補助，你知道嗎？根據外交部領事事務局推出2024旅遊補助活動抽獎，只要出國旅行前加入其LINE官方帳號，並完成「出國登錄」，每個月都能有機會抽到旅遊補助5,000元，快列進出國待辦清單中！

根據外交部領事事務局說明，為鼓勵台灣國民在出國旅行時，能夠主動登錄出國資訊，以便在緊急情況下能夠迅速聯繫。只要在台灣有戶籍的國民，持有我國護照，在2024年1月1日至2024年12月31日期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號（ID：@boca.tw）完成「出國登錄」，就可以在出國之次月獲得抽獎資格。

圖／翻攝外交部領事事務局官方LINE

預注意的是，出國登錄系統僅開放民眾於出發前或國外旅途中進行「出國登錄」，無法於返國後再進行補登。而每月的活動獎項相當豐富，頭獎為5000元的Benefit Xpress福利即享券，共有2名幸運得主；二獎為2000元的Benefit Xpress福利即享券，共有3名得獎者；三獎則是1000元的Benefit Xpress福利即享券，共有5名得獎者。此外，還有四獎共計5名幸運者可以獲得波鴿頸枕組。

領務局將主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號，得獎人應回復得獎通知並詳實填寫真實姓名、護照號碼及聯絡資訊並上傳旅行證明文件照片，包括：護照資料頁、上月電子機票頁面及上月護照「入」境外國章戳，以作為得獎資格核對及出國之證明。