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買一鍋送一鍋！ 「這一小鍋」北、中連開2新店 聯手85℃進駐永和 開幕優惠「吃火鍋、85℃飲料」皆買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／這一小鍋提供
圖／這一小鍋提供

火鍋控準備開吃！ 這一鍋餐飲集團積極展店，主打湯頭專門、個人療癒系的「這一小鍋」最新開出2家新分店，分別是台中大魯閣店4/18開幕，以及新北永和保平店4/20登場，試營運首2天同步推出「買一鍋送一鍋」，第3、第4天則有「第二鍋半價」的限量優惠。

圖／這一小鍋提供
圖／這一小鍋提供

「這一小鍋」主打在地風味的個人鍋物，將各式經典湯頭創新呈現，有石頭鍋、頤心菌菇鍋、御膳麻辣鍋、源味大骨鍋、絲滑麻奶鍋及老火湯等，選完湯底再決定主餐以及各式單點食材，最新開設門市並設有自助吧吃到飽。

圖／這一小鍋提供
圖／這一小鍋提供

圖／這一小鍋提供
圖／這一小鍋提供

4月新開幕的2間門市，台中大魯閣店推出「買一鍋、送一鍋」優惠，以及「第二鍋半價、主餐肉品免費加量50%」等優惠；而永和保平店與85℃攜手合作採複合式經營，一樓為85℃，而二、三樓則火鍋餐廳，開幕推出「買一鍋、送一鍋」，再送「85℃飲品買一送一券」，送完為止，吃鍋配奶茶超對味！

圖／這一小鍋提供
圖／這一小鍋提供

【台中大魯閣店】

．4/18至4/19試營運：於FB或IG打卡或發限動，即享買一鍋送一鍋(限量午、晚餐各50組、梅花豬肉或低卡嫩雞胸肉套餐2選1、需計原價10%服務費)

．4/20至4/21開幕慶：於FB或IG打卡或發限時動態，即享第二鍋半價(限量午、晚餐各50組、不適用海鮮類及雙人套餐、半價以價低者計、需計原價10%服務費)

．4/22至4/30星級評禮：於Google商家給予五星，並留下10字評論，即可享有主餐肉品免費加量50%(不適用海鮮類及雙人套餐)

【永和保平店】

．4/20至4/21試營運：於FB或IG打卡或發限動，即享買一鍋送一鍋(限量午、晚餐各50組、梅花豬肉或低卡嫩雞胸肉套餐2選1、需計原價10%服務費)

．4/20至4/23開幕同慶：任選單人套餐，即招待85℃飲品買一送一券

．4/22至4/23開幕慶：於FB或IG打卡或發限時動態，即享第二鍋半價(限量午、晚餐各50組、不適用海鮮類及雙人套餐、半價以價低者計、需計原價10%服務費)

．4/24至4/30星級評禮：於Google商家給予五星，並留下10字評論，即可享有主餐肉品免費加量50%(不適用海鮮類及雙人套餐)

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85℃ IG 海鮮 火鍋 買一送一

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