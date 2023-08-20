炸雞控快追！ 拿坡里「一台斤腿排桶」最低199元 頂呱呱、21PLUS、bb.q CHICKEN統統有好康

愛吃炸雞的朋友別錯過囉！ 人氣速食「拿坡里」的炸雞桶推限時折扣、頂呱呱攜手蝦皮購物推出「呱張快速蝦皮桶」、21Plus及21風味館新推韓式炸雞腿堡優惠88元、bb.q CHICKEN則出100%與韓國相同味導的蜂蜜蒜味炸雞，而最新登場的「去骨炸雞獨享餐」，一個人不用揪，也能痛快吃炸雞！

●拿坡里

圖／拿坡里

即日起至9/6，拿坡里強勢推出「1台斤腿排桶」、「2台斤腿排桶」，全台12家拿坡里炸雞專賣店開賣，下殺85折起，原價248元的「1台斤腿排桶」特價209元，而「2台斤腿排桶」更只要399元，持有三商i美食卡的會員，至8/31前期間登錄app快閃領優惠券，期間內還能再折10元，最低只要199元就能吃炸雞桶！

●頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱跨界和電商蝦皮購物聯名，即日起至8/31推出「呱張快速蝦皮桶」特價499元(原價689元)，包含原味炸雞4塊、原味雞腿2支、呱呱包2顆、甜甜包2顆、阿勇雞塊6塊(附田園醬)、地瓜薯條1份、可樂1.25L 1瓶。並且於購買聯名桶餐時，出示蝦皮購物x頂呱呱活動頁面，購買聯名桶餐即可免費獲得地瓜薯條(小)乙份。皆於全台頂呱呱門市販售(桃園機場店/動物園店除外)。

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21Plus、21風味館自即日起到8/22，推薦甜蜜情人節「韓式甜辣炸雞」同享第二件半價優惠，2塊韓式甜辣炸雞現正只要120元，等於「韓式薯餅、起司烤餅」買一送一優惠，快把握！

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN推出新登場「去骨炸雞獨享餐」，標榜一個人也可以爽吃炸雞不用揪，不分平假日，一份套餐包含了去骨炸雞(5塊)，蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味(口味4選1)、經典海鮮小煎餅、金黃酥脆安妞薯球，再加可樂或七喜汽水(2擇1)，只要組合價199元。部分店家不販售，詳情見bb.q CHICKEN臉書。

圖／翻攝bb.q CHICKEN Taiwan臉書

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