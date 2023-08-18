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中元普渡最省心組合！ 麥當勞「F34優惠餐」、達美樂「普渡披薩」、漢堡王「三牲漢堡+三牲香」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者
圖／業者

時代在變、農曆七月中元普渡禁忌也跟著變！ 為求更迅速解決中元普渡祭祀需要的「雞、豬、魚」三牲 ，省心進貢好兄弟們的五臟廟，速食業者腦筋動超快。

今年不只有達美樂普渡披薩餐、漢堡王也百無禁忌推出三牲疊疊樂漢堡，外加三柱香雞柳條，連國民速食麥當勞近期推出的優惠餐券，都恰巧能拼湊出一套有雞有豬有魚的組合大餐，快來收下這一篇「中元普渡最省心」速食組合優惠哦！

★麥當勞

麥當勞超激省夏季優惠券。圖／麥當勞提供
麥當勞超激省夏季優惠券。圖／麥當勞提供

麥當勞最近推出的夏季優惠券，不僅有薯條、雞塊加一元多一件，還有多款套餐讓人吃得爽快！近期有網友在PTT分享一套「F34編號」的優惠套餐，內容物包括了豬肉滿福堡x1、麥香魚x1、麥克雞塊x4、薯餅x2以及中杯飲料x2，原價原本要296元，直接砍對半為149元。

這款套餐不僅價格半價，主食部分包括雞、豬、魚三牲的組合，連三牲都到齊，厲害的是，據網友分享，去麥當勞用優惠券，如果套餐有飲料的話，帶環保杯可以折扣，於是他買了F34編號套餐，再自帶兩個杯子直接又再折10元，簡直是隱藏版省密技。

★達美樂

達美樂」自即日起限時推出「三牲四喜披薩」，將祭拜所需的雞、豬、魚象徵性結合披薩，鋪有代表三牲的「BBQ雞肉」、「鱈魚星星」、「美式香腸片」，另外還有「綜合蔬菜」，原價12吋656元，9吋434元，可搭配「披薩外帶半價」優惠，9吋217元、12吋328元。

同時達美樂也推出「普渡大套餐」，外送三牲四喜大披薩1個、大披薩1個、烤雞翅2份、可可酥捲12個，還有1.25L可樂1瓶，每套1,199元。

達美樂應景推「三牲四喜披薩、普渡大套餐」。圖／達美樂提供
達美樂應景推「三牲四喜披薩、普渡大套餐」。圖／達美樂提供

★漢堡王

「漢堡王」一次集結三種肉品，推出期間限定「三牲漢堡」，帶來豪華又具意義的特殊滋味，同時還有應景的「三炷香華嫩雞柳條」同步登場。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

漢堡王的「三牲漢堡」，自8/24起限時販售，單點100元，套餐145元，同時堆疊酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚，並且再搭配上法式芥末籽醬、起司，創造出多層次的組合方式，祭五臟廟、拜拜兩相宜。

同時推出新品「華嫩雞柳條」，4入單點價59元，6入單點價79元，搭配套餐可享加購價49、69元。此外，漢堡王還限時推出3條裝的「三炷香華嫩雞柳條」，優惠價33元。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

圖／漢堡王提供
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