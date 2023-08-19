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農曆鬼月試膽去！ 入住北市飯店送「六福墓碑鎮、伊藤潤二恐怖展」雙人門票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者
圖／業者

農曆鬼月玩很大！ 北市2飯店祭出鬼月住房送門票，入住六福萬怡酒店有機會取得「六福村萬聖節墓碑鎮」門票、台北喜來登任選一國旅專案，可獲由「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」的雙人雙館票，膽大者快來體驗！

墓碑鎮早鳥預售票開跑。圖／六福村提供
墓碑鎮早鳥預售票開跑。圖／六福村提供

六福村墓碑鎮即將於9月9日盛大回歸，台北六福萬怡酒店在農曆七月推出「萬厄聖宴住房專案」，入住13坪大的豪華客房、享用翌日敘日全日餐廳自助早餐外，再贈送每年萬聖節遊客必去的「六福村萬聖節墓碑鎮」門票兩張，售價6,599元起，銷售期程於即日起至11月18日，賓客除可於墓碑鎮活動期間至六福村暢遊一日，參與百人活屍大遊行，挑戰驚嚇指數無極限。

六福萬怡酒店13坪大的豪華客房。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡酒店13坪大的豪華客房。圖／六福旅遊集團提供

台北喜來登大飯店，應景鬼月推出即日起入住台北喜來登任一國旅專案，即可獲贈由日本恐怖漫畫大師獨家合作的「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」雙人雙館票，專案每晚最低4,588元起，門票數量有限、贈完為止。

台北喜來登豪華客房。圖／台北喜來登提供
台北喜來登豪華客房。圖／台北喜來登提供

主打沉浸式體驗的「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」在華山文創園區開展，原汁原味還原故事恐怖情節，除了能見到經典角色富江與雙一，更有全球首次展出的大型「漩渦」裝置。

台北喜來登「漩渦恐怖之夜」住宿專案。圖／台北喜來登提供
台北喜來登「漩渦恐怖之夜」住宿專案。圖／台北喜來登提供

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