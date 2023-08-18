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長達900秒、範圍400米！ 2023「淡水漁人碼頭煙火秀」主題曝光 8/27、9/3暑假尾聲登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供
歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

大稻埕煙火將於8/20進入壓軸場，接著就是一年一度的絕美漁人碼頭煙火秀要來了！ 新北人瘋狂敲碗、期待許久的2023「漁人碼頭煙火秀」，即將於8/27、9/3暑假的尾聲這兩天盛大登場啦！

歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供
歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

依過往曾施放長達9分9秒的精彩煙火秀，加上超應景的月亮＋愛心造型煙花，美到讓人心花怒放，今年淡水漁人碼頭煙火施放地點，大概會落在淡水第二漁港一帶，不但2場的時間拉長至15分鐘，施放範圍更闊達400米，海上煙火將會以多角度來呈現。

漁人碼頭15分鐘煙火將以三大主題呈現，第一環節是由6吋主力的高空彈煙火；第二環節用大量的3寸及造型煙火，將整個大海渲染成一片花火巨幕；第三環節則是透過金色柳絲煙花緩緩垂落，而8/27的煙火秀，主要以情侶笑臉、愛心造型煙火來襯托「七夕情人節」主題，另外9/3的煙火，將以水母、魚、船等造型煙火來表現漁人碼頭特色，更加烘托淡水唯美夜晚。

歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供
歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

此外須留意的是，按經驗在煙火施放當天，現場都會有交通管制，提醒大家出門前記得提前規劃路線，建議可以多加利用捷運、輕軌、公車等大眾交通前往，或者將車輛停放至周邊停車位。

歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供
歷屆漁人碼頭煙火秀示意。圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

2023漁人碼頭煙火秀


★活動日期：2023/8/27、9/3
★活動地點：漁人碼頭
★煙火施放時間：晚上8點
★煙火施放長度：900秒
★交通管制資訊：建議搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅26路公車前往觀賞煙火。

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