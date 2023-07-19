人氣不輸陳耀訓！ 彰化知名「不二坊蛋黃酥」公告 8／16開放中秋節電話預約

中秋蛋黃酥訂購開打囉！ 有蛋黃酥界愛馬仕封號的「陳耀訓紅土蛋黃酥」，今天系統開放訂購，不到10秒鐘就被秒殺搶光訂單，搶手程度有如在搶演唱會門票。別擔心！同樣在蛋黃酥界頗具盛名的「彰化不二坊蛋黃酥」也釋出最新中秋節公告，預計於8/16起開放電話訂購中秋節訂單，想吃好吃蛋黃酥請密切注意囉。

彰化不二坊最新於臉書貼出「2023年中秋節公告聲明」，該店將於8/16起開放中秋節訂單，電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量、不接受中秋宅配需求，僅提供現場取貨服務。不二坊更指出，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥。圖／聯合報系資料照片

也同步貼出今年四月份宣布的價格調整公告，由於各類原物料成本上漲，為維持品的美味與食材的品質，自4/1起調整蛋黃酥售價，6顆入為300元，另有15顆入750元及20顆入1000元等包裝，也等於不二坊蛋黃酥，一顆價格平均為50元，仍然比陳耀訓紅土蛋黃酥，單入一顆98元的價格，較為親民了許多，想吃記得手刀拿起電話預訂哦！

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