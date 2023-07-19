一樣秒殺！「陳耀訓蛋黃酥」開賣即完售 網友哭：又買不到了

全台瘋搶蛋黃酥！「陳耀訓蛋黃酥」於7月19日中午12:30開放預購，再度開賣就秒殺，同樣採拓元售票系統販售。一盒10入售價每盒980元，但是仍然瞬間完售，有網友表示「完全買不到」、「太誇張了，剛選盒數就沒了」。

被饕客視為「蛋黃酥界的愛瑪仕」，每年僅限中秋、農曆新年販售，每回開賣總會引發搶購熱潮，為了方便民眾購買，自2021年開始，「陳耀訓蛋黃酥」甚至使用大型演唱會、體育賽事常使用的「拓元售票系統」販售，也創下台灣以演唱會售票系統販售蛋黃酥的首例。

圖／翻攝拓元售票系統畫面

因應今年中秋節開賣7/19開賣「陳耀訓．麵包埠」紅土蛋黃酥，中午12點半一到，實測拓元售票系統即秒殺完畢，高達60場次的售票皆完售。

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