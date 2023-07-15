身份證拿出來！「頂呱呱」最潮台味桶餐下殺71折 證件對中「這2碼」再享10元呱包

頂呱呱49週年慶！ 今年打造全新品牌形象主打「最頂潮台味」，將頂呱呱親切、活力、接地氣、台灣人的人情味延續，即起為感謝忠實顧客，一連四波優惠接力，讓老饕們吃飽吃巧不傷荷包！

49週年取諧音49推出「呱緊呷到速速叫」活動，多人歡享「速速叫重量餐」含原味炸雞x4+原味雞腿x2+呱呱包x2+阿勇雞塊x6(附田園醬)+地瓜薯條(小)x1+可樂瓶1.25L，特價只要449元，超殺優惠下殺71折！單人獨享「明星三寶餐」有老饕必吃呱呱包、酥脆鹹香雞脖子和金黃酥脆甜香內餡地瓜薯條，一口氣讓人呷飽速速叫。

圖／頂呱呱提供

同步推，出示身分證號碼「4或9」，購買超值套餐或生日餐(速速叫重量餐/明星三寶餐)，即可用10元加購呱呱包乙顆，美味呱呱包以雞皮包覆香菇糯米飯，吃的滿口菇香與油飯香，堅持最傳統道地美味，絕對不能錯過！

49週年當天「7/20」推連續4天明星商品天天買一送一，有呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、甜甜包，各種明星商品千萬別錯過，另外，頂呱呱會員「KWAKWACLUB」同時祭出49元點心大禮包，手刀加入頂呱呱週年慶有吃又有玩！

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頂呱呱49週年生日慶活動

一、「呱緊呷到速速叫」

●日期：即日起～7/23

●辦法：「速速叫重量餐」特價449元(原價634元)、「明星3寶餐」特價149元(原價205元)、49元可加購紅茶雪泥(Ｌ)特價49元(原價55元)

※全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店、外送平台不參與

二、身分證對中「4、9」可享10元加購呱呱包

●日期：即日起～7/23

●辦法：凡出示身分證號碼有4或9，購買超值套餐或生日餐(速速叫重量餐/明星三寶餐)，即可用10元加購呱呱包(原價65元)

※每人每筆消費限乙次。

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三、7/20週年慶加碼優惠「明星商品天天買一送一」

●日期：7/20至7/23

7/20：呱呱包買一送一 特價65元(原價130元)

7/21：雞脖子買一送一 特價80元(原價160元)

7/22：地瓜薯條買一送一 特價60元(原價120元)

7/23：甜甜包買一送一 特價35元(原價70元)

※每人每筆限購2組。

四、加碼優惠「KWAKWA會員49元電子優惠券」

●日期：即日起～7/23

●辦法：至門市現場任一消費，即可憑券享指定品項49元加購價(優惠券由會員系統自動發送)，阿勇雞塊、地瓜薯條、辣味雞翅、紅茶雪泥，皆特價49元

※每券限購買１組，電子票券可兌換至8/31，各品項限該活動期間使用，逾期不予兌換

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