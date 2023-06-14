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限時買2送1！ 連3天85℃大杯拿鐵.海岩咖啡優惠 聯名三麗鷗再推卡通造型蛋糕DIY成筆筒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／85℃提供
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咖啡蛋糕絕配午茶組合！ 85℃慶祝APP會員超過90萬，特舉行限時3天年中慶，推出大杯拿鐵和海岩咖啡買2送1活動，每日上午10點開賣，還能跨店取；與咖啡最搭快來片85℃聯名蛋糕切片，再度與三麗鷗合作推出「HELLO KITTY 和大耳狗喜拿造型」卡通聯名蛋糕，全台限量供應，KITTY迷手刀快搶囉！

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慶祝85 Cafe APP會員到達90萬人，6/14到6/16連續三天舉行APP跨店取年中慶，推出「大杯拿鐵和大杯海岩咖啡」買二送一活動，每天上午十點在85 Cafe APP跨店取準時開賣，兩款咖啡每天限量各2,000組，每位會員每天每款咖啡限購乙組，不限冰熱，兌換期限到10/31止。

超值優惠只限在APP線上購買結帳，會員會自動累積紅利點數，單筆消費滿50元就可獲得1點，累積達85點，就能晉升年度VIP，一年內每個月都可以領到一張85折優惠券，紅利點數還能兌換飲品折價/升級/免費兌換/免費加料等多重優惠，並於6/15推出季節限定門市手搖飲「紅柚烏龍」，讓大家沁涼消暑又解渴。

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三麗鷗迷趕緊手刀搶！ 85℃與三麗鷗再度聯名合作，推出全新「HELLO KITTY 和大耳狗喜拿造型」卡通聯名蛋糕，全台數量只有八萬七千個。從整模到適合一個人享用的切片通通有，搭配各自的專屬蛋糕盒，裏頭的墊高板還可以DIY做成公仔場景的筆筒，可放手機或文具用品，好吃好玩一次滿足。

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「HELLO KITTY-盛夏食光」，造型蛋糕售價720元，超萌Hello Kitty穿著粉底白點的泳裝，桔香戚風蛋糕搭配草莓慕斯與草莓果醬，蛋糕上有海灘球與西瓜造型巧克力搭配酸甜草莓與滿滿水果，充滿盛夏氛圍；「大耳狗喜拿-天空果宴(奶蛋素)」造型蛋糕售價580元，雪白毛絨大耳狗喜拿抱著鳳梨，以戚風蛋糕為底，搭上卡士達餡與白巧巧酥，夾心為香橙葡萄餡與Q彈布丁，在滿滿的巧克力雪花天空中與好朋友一起舉辦水果饗宴。

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還有另外兩款切片蛋糕「Hello Kitty-甜蜜海灘」桔子戚風蛋糕加上草莓慕斯，搭配奶香四溢的厚奶香草慕斯、「大耳狗喜拿-萌萌一夏」，使用芒果慕斯與芒果果餡，夾心葡萄柚Q凍與厚奶香草慕斯，售價皆78元，搭配咖啡優惠，立馬來個輕鬆下午茶時光。

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另外，「漢堡王」本次攜手「奇多」推出優惠活動。6月17日至6月21日間，於官網預購華堡系列套餐，並於6月21日取餐，或是6月21日當天於門市購買華堡系列套餐，就可獲得「小華堡」1顆，並再加贈「奇多家常起司口味玉米棒」1包，送完為止。另外在6月21日至6月23日期間，完成粉絲團任務，就有機會抽中「奇多玉米棒」1箱。

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