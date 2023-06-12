消暑神仙組合！春陽茶事「買原茶送雪糕」限時8天　「甘醇茶飲 x 韓國哈密瓜雪糕」透心涼

手搖配雪糕！烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」為迎接夏日到來，特別攜手韓國國民品牌Binggrae推出限定活動，6/14至6/21，只要購買經典原茶就送「韓國哈密瓜雪糕」，讓手搖控消消暑享優惠，不僅打造夏日夢幻聯動，更是沁涼解熱一大福音。

圖／春陽茶事提供

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春陽茶事攜手韓國品牌Binggrae推出優惠活動，6/14至6/21，凡至全台春陽茶事門市購買經典原茶系列飲品即可獲得人氣不敗「Binggrae哈密瓜雪糕」。濃郁奶香的哈密瓜雪糕搭配招牌春陽烏龍更是透心涼，茶湯甘醇又解膩，雪糕配純茶一次雙重滿足。

此外，活動期間購買指定飲品還能獲得「Binggrae限定杯貼」，今夏就要雪糕配手搖才夠Chill啊！

圖／春陽茶事提供

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春陽茶事 x Binggrae 活動資訊

活動日期：2023/6/14～2023/6/21，送完為止

活動門市：全台春陽茶事

活動方式：於春陽茶事門市購買任一大杯原茶飲品（春陽烏龍/四季青茶/春陽紅茶/萃玉綠茶），即贈「Binggrae哈密瓜雪糕」一支，數量有限，送完為止

備註：本活動為門市限定，現場購買、春陽茶事LINE線上自取適用（電話預訂、外送及第三方外送平台不適用）

圖／春陽茶事提供

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