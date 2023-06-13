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今夏必吃！義美全新「黃金珍珠霜淇淋」一門市獨賣　網敲碗呼好偏心

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／義美食品粉絲頁
圖／義美食品粉絲頁

霜淇淋控吃不停！炎炎夏日就是霜淇淋控大開殺戒的時候，繼草莓牛奶霜淇淋聖代及冰淇淋大泡芙後，義美食品再推新品「黃金珍珠霜淇淋聖代」，並自即日起於限定門市獨家販售，Q彈珍珠搭配濃郁冰涼霜淇淋，口感層次更升級，夏日來上一杯好過癮。

全新「黃金珍珠霜淇淋聖代」於義美東區216巷門市獨家開賣。圖／義美食品粉絲頁
全新「黃金珍珠霜淇淋聖代」於義美東區216巷門市獨家開賣。圖／義美食品粉絲頁

義美再推全新霜淇淋「黃金珍珠霜淇淋聖代」，即日起於義美東區216巷門市獨家開賣。濃郁不膩的牛奶霜淇淋搭配Q彈黃金珍珠，最後放上一根酥脆巧克力威化捲，不光造型吸睛，吃起來也是甜蜜又消暑。

此外，由於這款全新「黃金珍珠霜淇淋聖代」僅於東區216巷門市販售，讓不少網友敲碗「為什麼其他門市沒有！」、「偏心啦」、「其他門市也要啊」。

義美東區216巷門市獨賣的「冰淇淋大泡芙」廣受網友喜愛。圖／義美食品粉絲頁
義美東區216巷門市獨賣的「冰淇淋大泡芙」廣受網友喜愛。圖／義美食品粉絲頁

義美「黃金珍珠霜淇淋聖代」販售資訊

販售門市：義美東區216巷門市

地址：台北市大安區忠孝東路四段218-1號、218-2號

營業時間：9:00-22:00

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