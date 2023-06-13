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今夏必吃！義美全新「黃金珍珠霜淇淋」一門市獨賣 網敲碗呼好偏心
霜淇淋控吃不停！炎炎夏日就是霜淇淋控大開殺戒的時候，繼草莓牛奶霜淇淋聖代及冰淇淋大泡芙後，義美食品再推新品「黃金珍珠霜淇淋聖代」，並自即日起於限定門市獨家販售，Q彈珍珠搭配濃郁冰涼霜淇淋，口感層次更升級，夏日來上一杯好過癮。
義美再推全新霜淇淋「黃金珍珠霜淇淋聖代」，即日起於義美東區216巷門市獨家開賣。濃郁不膩的牛奶霜淇淋搭配Q彈黃金珍珠，最後放上一根酥脆巧克力威化捲，不光造型吸睛，吃起來也是甜蜜又消暑。
此外，由於這款全新「黃金珍珠霜淇淋聖代」僅於東區216巷門市販售，讓不少網友敲碗「為什麼其他門市沒有！」、「偏心啦」、「其他門市也要啊」。
義美「黃金珍珠霜淇淋聖代」販售資訊
販售門市：義美東區216巷門市
地址：台北市大安區忠孝東路四段218-1號、218-2號
營業時間：9:00-22:00
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