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5家「人氣霜淇淋」盤點！ 9元嗨吃全家、7-ELEVEN、IKEA、Cremia、大苑子 霜淇淋控統統吃一波

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

夏日霜淇淋大戰來了！ 全家最新蘇打霜淇淋9元就能開吃，7-ELEVEN限定推出泰奶及芒果口味，IKEA賣場最新帶來海鹽西瓜口味，而抹茶控和巧克力則分別要追一〇八抹茶茶廊的抹茶霜淇淋和Cremia的巧克力霜淇淋，最後，連大苑子手搖店也推出充滿夏日風味的芒果+火龍果霜淇淋，迎夏快來輪流吃一波！

●全家便利商店「嗨嗨蘇打霜淇淋」

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家霜淇淋攜手Xpark水族館推出全新跨界聯名「嗨嗨蘇打霜淇淋」，已於6/5起開賣水藍色Fami!ce霜淇淋冰體超級美，皆下來還有「9元取件加價購」限時好康可開心吃！

●7-ELEVEN「泰奶、芒果霜淇淋」

圖／IG@fourshark_foodie、IG@fuchikolovefood授權
圖／IG@fourshark_foodie、IG@fuchikolovefood授權

7-ELEVEN霜淇淋重出江湖，目前在部分限定門市販售，包含泰奶霜淇淋、芒果霜淇淋等2種口味。根據IGer及部落客的分享，台北松高門市吃得到「芒果胖胖冰」，鄰近販售思樂冰的總部門市，而附近的道生門市也開賣「泰奶霜淇淋」，由於三家門市距離相近，只要前往信義區就能一次滿足。

●IKEA「海鹽西瓜霜淇淋」

圖／IKEA提供
圖／IKEA提供

IKEA推出全新美味驚喜了！首推新品「海鹽西瓜霜淇淋」，每支僅售20元，以台灣在地的西瓜製成，添加了健康的台鹽碘海鹽，帶來清涼爽口的口感，絕對是這個夏天必嚐鮮的冰品。

●Cremia「巧克力霜淇淋」

圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

北海道冰淇淋之神Cremia的「巧克力」強勢回歸，濃郁苦甜的巧克力搭配絲滑口感，配上貓舌餅乾甜筒，香味四溢又酥脆，融在嘴裡、甜在心裡，想念巧克力香濃滋味的粉絲可別再錯過。

●一〇八抹茶茶廊「抹茶霜淇淋」

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

一〇八抹茶茶廊夏日帶來多樣抹茶系甜點，其中抹茶霜淇淋及抹茶聖代的人氣美味，是許多抹茶控的口袋名單。

●大苑子「芒果+火龍果霜淇淋」

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子最新推出芒果加火龍果漸層雙色「仲夏霜淇淋」，及100％新鮮火龍果製成「百變小火龍霜淇淋」，原價每支110元，購買任一品項加購價每支79元，每週五六日在大苑子「台北市府夢想店」獨家販售。

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