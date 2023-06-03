問爆終回歸！冰淇淋之神Cremia「巧克力霜淇淋」強勢開賣　苦甜濃郁又絲滑一次炫一支

敲碗回歸！北海道冰淇淋之神Cremia的「巧克力」強勢回歸，自5/31起全台開賣，陸續在各門市登場，讓之前撲空沒吃到，或是回味已久的朋友能夠再次品嘗它的美味。濃郁苦甜的巧克力搭配絲滑口感，一次炫一支。

圖／Cremia Taiwan粉絲頁

被問爆的Cremia「巧克力霜淇淋」正式回歸，並於5/31陸續在全台各門市回歸開賣，濃郁順滑巧克力霜淇淋，配上貓舌餅乾甜筒，香味四溢又酥脆，融在嘴裡、甜在心裡。上次撲空及想念巧克力香濃滋味的粉絲可別再錯過囉！

目前Cremia除了在台北、新竹、台中等地設有門市外，也在板橋、桃園、台南、高雄等處設快閃店，讓全台的朋友都能就近找到據點開吃。值得注意的是，台北南京三民店僅販售原味，想吃巧克力味的朋友記得別跑錯啦！

Cremia巧克力霜淇淋，售價150元。圖／Cremia Taiwan粉絲頁

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