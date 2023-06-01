6／1起變貴了！ 9縣市「清原芋圓」喊漲 飲品漲5元、剉冰系列漲10元
人氣芋頭系手搖飲漲價了！ 「清原芋圓」部分分店臉書粉專於5/31陸續刊出最新「價格調整公告」，6/1起針對9縣市之門市調漲部分品項價格，包括台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、台東等門市調漲，手搖控們的荷包又要失血了。
芋頭飲品專賣店「清原芋圓」宣布「喊漲」，表示因不敵各種原物料上漲、基本工資調漲等因素，6/1起針對9縣市之門市調漲部分品項價格，包括雙北、桃園等地通通變貴。
根據最新菜單顯示部分飲品如茗茶、奶香飲品、特色飲品、芋頭飲品部分品項調漲5元，而蔗糖剉冰、仙草冰系列漲10元、古早味特色剉冰漲5元，而冬季暖湯系列則暫時未調漲。
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