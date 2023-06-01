手搖買1送1！「木子樑室」北上插旗新北　慶開幕推連續4天買一送一

慶開幕買一送一！來自台南的茶飲專賣「木子樑室」正式北上插旗新北永和，即日起至6/2限時推出「找茶買一送一」，而6/3及6/4兩日也有「全館買一送一」的超省好康，數量有限，每人限購一組。除純茶外，還有奶蓋、酸甜、特調等多種系列飲品可選，買一送一喝起來！

圖／木子樑室粉絲頁

新北人開喝囉！台南在地茶飲品牌「木子樑室」北上登陸永和，為慶開幕推出兩波優惠，第一波自即日起至6/2推出「找茶買一送一」，第二波則接連於6/3、6/4祭出「全館買一送一(冰沙除外)」，優惠於活動期間每日中午12點起至下午4點，邀請大家作客來喝茶。

圖／木子樑室粉絲頁

圖／木子樑室粉絲頁

木子樑室｜新北得和店

地址：新北市永和區得和路412號

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