快訊

曝幼時這樣學英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

砂石車「奪命式」180度大迴轉！阿伯棄車拔腿狂奔逃命 影片曝光全網嚇傻

拜登解凍美中關係 美國務院中國政策高官接連異動為哪樁？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霜淇淋控吃爆！7-11「泰奶、芒果霜淇淋」限定開賣　思樂冰、霜淇淋台北「這區」一次吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@fourshark_foodie、IG@fuchikolovefood授權
圖／IG@fourshark_foodie、IG@fuchikolovefood授權

不只思樂冰！童年回憶「思樂冰」強勢回歸掀熱議，開賣可口可樂及芬達綠茶2種口味。同時，7-ELEVEN的霜淇淋也重回市場，準備跟全家來場正面對決，除了有「泰奶霜淇淋」可以一飽口福外，還有季節限定新口味「芒果霜淇淋」，今夏就要讓霜淇淋控吃好吃滿！

7-ELEVEN「思樂冰」目前僅限道生門市開賣，採取每日限量制，共有可口可樂、芬達綠茶等兩種口味，售價39元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「思樂冰」目前僅限道生門市開賣，採取每日限量制，共有可口可樂、芬達綠茶等兩種口味，售價39元。記者陳立儀／攝影

道生門市販售「泰奶霜淇淋」，每支49元。圖／IG@fuchikolovefood授權
道生門市販售「泰奶霜淇淋」，每支49元。圖／IG@fuchikolovefood授權

不讓全家專美於前，7-ELEVEN霜淇淋再度重出江湖，雖然尚未普及各門市，但目前已在部分限定門市販售，包含泰奶霜淇淋、芒果霜淇淋等2種口味。根據IGer及部落客的分享，台北松高門市吃得到「芒果胖胖冰」，鄰近販售思樂冰的總部門市，而附近的道生門市也開賣「泰奶霜淇淋」，由於三家門市距離相近，只要前往信義區就能一次滿足。

部落客貪食鯊分享，松高門市販售「芒果胖胖冰」，每支49元。圖／IG@fourshark_foodie授權
部落客貪食鯊分享，松高門市販售「芒果胖胖冰」，每支49元。圖／IG@fourshark_foodie授權

圖／IG@fourshark_foodie授權
圖／IG@fourshark_foodie授權

此外，即日起至6/27，7-ELEVEN祭出「國際冰品節」優惠活動，指定冰品任2件最低0元起，另有5折、7折及9折等折扣好康，夏日吃冰消暑又不傷荷包。

圖／IG@fourshark_foodie授權
圖／IG@fourshark_foodie授權

7-ELEVEN 思樂冰、霜淇淋販售門市

總部門市：台北市信義區東興路67號1樓

松高門市：台北市信義區基隆路一段141號1樓

道生門市：台北市信義區新仁里東興路57號

延伸閱讀：

7-ELEVEN「思樂冰」39元變貴了？網喊：物價回不去、喝的是回憶

好吃到天旋地轉！網曝超商涼麵隱藏吃法　不夠看再加「思樂冰」超有梗

霜淇淋 布丁 奶霜 芒果 思樂冰

相關新聞

霜淇淋控吃爆！7-11「泰奶、芒果霜淇淋」限定開賣　思樂冰、霜淇淋台北「這區」一次吃得到

不只思樂冰！童年回憶「思樂冰」強勢回歸掀熱議，開賣可口可樂及芬達綠茶2種口味。同時，7-ELEVEN的霜淇淋也重回市場，準備跟全家來場正面對決，除了有「泰奶霜淇淋」可以一飽口福外，還有季節限定新口味「

龜記「紅柚翡翠」變冰棒！布丁狗舒芙蕾布丁杯同步登場

龜記「紅柚翡翠」變冰棒了！手搖飲「龜記」本季攜手「SUNFRIEND MOUTH」，以店內招牌的紅柚翡翠、秀水旺梨春為發...

霜淇淋買一送一！「一〇八抹茶茶廊」巨城店合約到期「最終感謝祭」　新竹抹茶控手刀快衝

霜淇淋買一送一！來自日本的抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」提供各式抹茶商品，像是甜點控超愛的抹茶大判焼、抹茶蕨餅、抹茶霜淇淋及聖代等人氣美味，也是許多抹茶控的口袋名單。5/29至5/31，一〇八抹茶茶廊特

狂！ 海底撈手搖「飲品任選買一送一」限時23天，這一家更狂「一輩子買一送一」

狂！ 海底撈手搖「飲品任選買一送一」限時23天 還有更狂的「這家」一輩子買一送一

7-ELEVEN「思樂冰」39元變貴了？網喊：物價回不去、喝的是回憶

掀起許多消費者回憶的7-ELEVEN「思樂冰」，因尚處於試賣階段，目前僅在位於台北市東興路的7-ELEVEN道生門市開賣...

貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘飲料指「南部水質異常」遭網民出征 揪1疑點：為何只部分停賣？

貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘手搖飲指「南部水質異常」停賣部分飲品 網丟1疑點

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦