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霜淇淋控吃爆！7-11「泰奶、芒果霜淇淋」限定開賣 思樂冰、霜淇淋台北「這區」一次吃得到
不只思樂冰！童年回憶「思樂冰」強勢回歸掀熱議，開賣可口可樂及芬達綠茶2種口味。同時，7-ELEVEN的霜淇淋也重回市場，準備跟全家來場正面對決，除了有「泰奶霜淇淋」可以一飽口福外，還有季節限定新口味「芒果霜淇淋」，今夏就要讓霜淇淋控吃好吃滿！
不讓全家專美於前，7-ELEVEN霜淇淋再度重出江湖，雖然尚未普及各門市，但目前已在部分限定門市販售，包含泰奶霜淇淋、芒果霜淇淋等2種口味。根據IGer及部落客的分享，台北松高門市吃得到「芒果胖胖冰」，鄰近販售思樂冰的總部門市，而附近的道生門市也開賣「泰奶霜淇淋」，由於三家門市距離相近，只要前往信義區就能一次滿足。
此外，即日起至6/27，7-ELEVEN祭出「國際冰品節」優惠活動，指定冰品任2件最低0元起，另有5折、7折及9折等折扣好康，夏日吃冰消暑又不傷荷包。
7-ELEVEN 思樂冰、霜淇淋販售門市
總部門市：台北市信義區東興路67號1樓
松高門市：台北市信義區基隆路一段141號1樓
道生門市：台北市信義區新仁里東興路57號
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．7-ELEVEN「思樂冰」39元變貴了？網喊：物價回不去、喝的是回憶
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