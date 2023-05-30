好吃到天旋地轉！網曝超商涼麵隱藏吃法　不夠看再加「思樂冰」超有梗

超商涼麵加料更好吃！近日，有位網友在超商分享臉書社團分享涼麵新鮮吃法，表示「烏龍涼麵＋霜淇淋，好吃到天旋地轉」，吸引許多人眼球並紛紛發表意見，有網友也曾嘗試加無糖優格，甚至有網友透露「加思樂冰也是(好吃)」，讓人直呼「這是什麼魔幻組合」。

有網友分享表示「烏龍涼麵＋霜淇淋，好吃到天旋地轉」。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友李依容)

不是嘉義白醋涼麵！有名網友分享涼麵新吃法，在超商烏龍涼麵中加入霜淇淋，據原PO分享竟「好吃到天旋地轉」引起熱議，有網友難以想像表示「確定天旋地轉是因為好吃嗎？」、「請問，吃完後有拉肚子嗎」、「太有梗了！給你按讚」，甚至有人留言「加思樂冰」，真是創意大無限。

不過，在日本確實有將霜淇淋放入拉麵的創意吃法，相較於熱騰騰的拉麵，也許霜淇淋會和涼麵更搭也更能被接受，有興趣的朋友不妨可以嘗鮮看看。

日本拉麵店「フラン軒」推出「霜淇淋＋拉麵」的創新吃法。圖／摘自IG@franken0705

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