好吃到天旋地轉！網曝超商涼麵隱藏吃法 不夠看再加「思樂冰」超有梗
超商涼麵加料更好吃！近日，有位網友在超商分享臉書社團分享涼麵新鮮吃法，表示「烏龍涼麵＋霜淇淋，好吃到天旋地轉」，吸引許多人眼球並紛紛發表意見，有網友也曾嘗試加無糖優格，甚至有網友透露「加思樂冰也是(好吃)」，讓人直呼「這是什麼魔幻組合」。
不是嘉義白醋涼麵！有名網友分享涼麵新吃法，在超商烏龍涼麵中加入霜淇淋，據原PO分享竟「好吃到天旋地轉」引起熱議，有網友難以想像表示「確定天旋地轉是因為好吃嗎？」、「請問，吃完後有拉肚子嗎」、「太有梗了！給你按讚」，甚至有人留言「加思樂冰」，真是創意大無限。
不過，在日本確實有將霜淇淋放入拉麵的創意吃法，相較於熱騰騰的拉麵，也許霜淇淋會和涼麵更搭也更能被接受，有興趣的朋友不妨可以嘗鮮看看。
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