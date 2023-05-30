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霜淇淋買一送一！「一〇八抹茶茶廊」巨城店合約到期「最終感謝祭」 新竹抹茶控手刀快衝
霜淇淋買一送一！來自日本的抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」提供各式抹茶商品，像是甜點控超愛的抹茶大判焼、抹茶蕨餅、抹茶霜淇淋及聖代等人氣美味，也是許多抹茶控的口袋名單。5/29至5/31，一〇八抹茶茶廊特別推出「最終感謝祭」霜淇淋買一送一，每日限量108組，要吃要快！
抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」新竹巨城店推出大感謝祭活動，即日起至5/31，霜淇淋買一送一，每日限量108組。此外，同樣至5/31，也有伴手禮8折優惠，包含蛋捲、茶粉(葉)、抹茶麵等。抹茶控記得把握最後兩天，手刀搶好康。
不過，「一〇八抹茶茶廊」巨城店於五月中發出公告，表示「因百貨合約到期，故營運至112年5月31日」，未來仍可至台北門市消費。建議這兩天有到巨城走逛的朋友，可以把握機會到櫃上吃吃霜淇淋、買買伴手禮啦！
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