期待度爆表！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將登場，週末先享霜淇淋「買一送一」
霜淇淋控又要嗨了！ 全家霜淇淋每個月推出的新口味都讓人期待，繼月初的白葡萄霜淇淋之後，最新傳出下個月霜淇淋是曾經引起轟動「彈珠汽水霜淇淋」再度回歸！此外全家霜淇淋週末仍有買一送一優惠，大家別錯過了喔。
全家接連每個月初都會發布霜淇淋接檔新口味，最近有門市店員在網路提早透露，下一擋新口味將會是復刻「彈珠汽水霜淇淋」，將會是睽違4年後再度回歸，消息一出網友們都興奮敲碗了，「這是我目前最感興趣的口味」、「光想就覺得一定很好吃」、「可以快點開賣嗎？等不及了」。
至於6月的全家霜淇淋口味是否就是彈珠汽水、會不會是聯名口味，一起期待全家便利商店正式公布吧。
目前5月為酸甜風味、雪酪口感的「白葡萄霜淇淋」口味，而即日起至5/28使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，把握好康週末先吃一波吧！
延伸閱讀：
．Bunnies準備開搶！ 「麥當勞 x NewJeans」確定登錄台灣 聯名上市日期在「這一天」
．經典2口味開賣了！ 7-ELEVEN「思樂冰」每杯39元、每日限量30杯 目前僅有「這門市」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言