期待度爆表！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將登場，週末先享霜淇淋「買一送一」

霜淇淋控又要嗨了！ 全家霜淇淋每個月推出的新口味都讓人期待，繼月初的白葡萄霜淇淋之後，最新傳出下個月霜淇淋是曾經引起轟動「彈珠汽水霜淇淋」再度回歸！此外全家霜淇淋週末仍有買一送一優惠，大家別錯過了喔。

全家便利商店「彈珠汽水霜淇淋」曾於2019上市，此為當時產品圖。圖／全家便利商店提供

全家接連每個月初都會發布霜淇淋接檔新口味，最近有門市店員在網路提早透露，下一擋新口味將會是復刻「彈珠汽水霜淇淋」，將會是睽違4年後再度回歸，消息一出網友們都興奮敲碗了，「這是我目前最感興趣的口味」、「光想就覺得一定很好吃」、「可以快點開賣嗎？等不及了」。

圖／翻攝自全家粉專

至於6月的全家霜淇淋口味是否就是彈珠汽水、會不會是聯名口味，一起期待全家便利商店正式公布吧。

目前5月為酸甜風味、雪酪口感的「白葡萄霜淇淋」口味，而即日起至5/28使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，把握好康週末先吃一波吧！

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