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經典2口味開賣了！ 7-ELEVEN「思樂冰」每杯39元、每日限量30杯 目前僅有「這門市」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
7-ELEVEN思樂冰正式回歸開賣。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權
7-ELEVEN思樂冰正式回歸開賣。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權

7-ELEVEN思樂冰開賣了！眾人敲碗的小七思樂冰回歸，終於正式實現了，部落客「Sammy山米」經過一門市，發現思樂冰機台正式運作，驚呼「思樂冰正式回歸啦」，不過每天僅限量30杯，並且目前只在「7-ELEVEN總部門市」開賣！

思樂冰機台正式運作，目前只在「7-ELEVEN總部門市」開賣。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權
思樂冰機台正式運作，目前只在「7-ELEVEN總部門市」開賣。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權

Sammy山米在IG上貼出的短影片吸引眾人目光，並在文中寫下，除了經典的可樂口味，還有新口味「芬達綠茶」，定價在39元，不過，店員告知說糖漿目前還沒有供應穩定，所以「每日限量供應30杯」。網友好奇問「怎麼查哪間門市有啊？」，Sammy山米則答覆「店員說目前這裡有而已」。

沁涼價每杯39元，每天僅限量30杯。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權
沁涼價每杯39元，每天僅限量30杯。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權

從畫面上可看見，7-ELEVEN思樂冰機台旁邊有個牌子，寫著「沁涼價39元，請至櫃台結帳取杯，自備飲料杯省5元，限盛裝480ml」，更讓她大呼「自己裝真的太回味啦！」。

經典懷念手感，讓人大呼能自己裝思樂冰，真的太回味。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權
經典懷念手感，讓人大呼能自己裝思樂冰，真的太回味。圖／部落客Sammy山米 IG@h_a_n.7授權

網友看了羨慕表示，能搶先喝到太幸運了，「我愛的回來啦」、「終於不是P圖的思樂冰」、「小時候最愛思樂冰配大亨堡」、「太幸運了，我還在等等等」、「店員沒有裝滿！還要扣扣扣」、「價錢也應該讓我們回味一下」。

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7-ELEVEN 思樂冰

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