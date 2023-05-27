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Bunnies準備開搶！ 「麥當勞 x NewJeans」確定登錄台灣 聯名上市日期在「這一天」
台灣未來也有NewJeans特別菜單了！ 韓國超人氣女團 NewJeans 先前與麥當勞合作的聯名餐點，在韓國上市後掀起不少討論，26日韓國麥當勞宣布再度攜手NewJeans推出聯名亞洲巡迴活動，自6/1開始從韓國為起點，陸續在菲律賓、泰國、印尼、汶萊、馬來西亞、香港、臺灣、新加坡、越南等地開賣，而臺灣的聯名上市日期就在今年10/25，Bunnies粉粉們手刀預備！
以極具代表性的復古Y2K風格帶起話題熱潮的大勢韓國女團「NewJeans」，由五位平均年齡16歲的女孩組成，他們的超齡魅力在韓國爆紅刮起旋風，迅速成為各大品牌的代言人，也讓她們成為繼BTS之後，下一個被麥當勞選定合作的韓團。
韓國麥當勞正式宣布將於6月起開啟「NewJeans Chicken Dance」活動，不但推出新商品，而且終於不是韓國限定，此活動預計在亞洲10個地區推出以NewJeans為主的特別版廣告，並於各國販售具地區特色的雞肉餐點，10/25將正式登陸台灣。與第一波聯名不同的是，這回有望與先前的BTS聯名一樣，提供NewJeans限定包裝，令人十分期待。
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