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颱風天備戰！四大超商推泡麵、餅乾及調理包優惠　經典泡麵5入80元、第2件6折統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

颱風來快備戰！颱風瑪娃逐漸逼近，四大超商紛紛推出備戰優惠，讓民眾得以先行採買囤貨，避免冒風雨外出。除了提升各店備貨量外，必囤泡麵餅乾零食更是推出不同優惠，還有新興超方便美味調理包。快趁颱風來臨前，享優惠搶先買起來。

⬤ 7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN針對住宅區、幹道型等商圈門市除增加常溫及冷藏飲料、零食泡麵、生鮮蔬果等備貨量外，雨具、電池等民生用品也跟上。即日起至6/27，週末五六日指定統一麵袋裝量販包5入裝80元；5/31起另有限時好康，像是日韓指定杯麵第2件6折。此外，5/31至6/27，為慶祝小熊餅乾品牌27週年，也有多款季節限定品項任選買2送1優惠，再贈小熊資料夾活動。

⬤ 全家便利商店

圖／全家便利商店提供
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全家便利商店自5/31起至6/27推出多種採購好康，包含FamiCollection常溫調理包系列任選2件79折；泡麵部分則有辛拉麵等農心品牌任選第2件6折，而日清杯麵、花月嵐拉麵也有同品牌同價位第2件6折優惠。

⬤ 萊爾富

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

萊爾富推出「三好米校長香米1.5kg」第2件10元、味味A大碗麵系列任選2件65元等優惠。此外，APP整買零取也有好康，像是Hi-Life Original海洋深層水800mL6件99元，而5/31至6/13則有936mL鮮乳均一價20瓶1580元。

⬤ OKmart

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

OKmart推出雨天福音「鮮食料理包」，還有東坡肉、宮保雞丁等經典口味可選。而乾糧零嘴部分，即日起至5/31，凡購買指定糖果、餅乾、茶飲等則享第2件6折起好康。

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泡麵 餅乾 拉麵 全家便利商店 萊爾富

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