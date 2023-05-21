店員都瘋搶！7-11日本進口「巧克力蛋糕棒」下殺10元，網急掃貨：根本買不到

便利商店不時推出銅板價優惠，近日就有眼尖的網友發現一款日本進口「巧克力蛋糕棒」正在促銷，原價49元現在下殺10元就能帶走，讓原PO驚喜直呼「整個架上的都搜刮回家」，而看到的網友也都手刀衝超商挖寶，但有不少人表示「買不到」，甚至跑了4間都沒有。

原PO發現日本進口「巧克力蛋糕棒」促銷下殺10元。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Xu Zhi Qiang)

有名網友發現7-ELEVEN架上一款「巧克力蛋糕棒」下殺10元，有白巧克力及黑巧克力兩種口味，原PO還大方分享隱藏吃法，先冰冰箱，要吃的時候拿一條吃剛剛好，冰涼不膩，當作點心也不罪惡，引來網友認同大讚「冰過很好吃！」。

不過，這款蛋糕棒超熱銷，現在又大打折扣，掀起一股搶購風潮，許多人想買卻表示「搜刮好幾家都說賣完了」、「買不到」，甚至有網友詢問店員，連店員都說「掃了三四家都買不到」。

網友搜刮後大排吸睛陣法。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友林小昕)

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