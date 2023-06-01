台中「屋馬」新開店+1！ 「屋馬韓食」即將開業時間、地點曝光

2023年6月1日，IKEA推出全新美味驚喜了！首推新品「海鹽西瓜霜淇淋」，每支僅售20元，以台灣在地的西瓜製成，添加了健康的台鹽碘海鹽，帶來清涼爽口的口感，絕對是這個夏天必嚐鮮的冰品。

2023-06-01 11:58