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台中「屋馬」新開店+1！ 「屋馬韓食」即將開業時間、地點曝光
屋馬全新品牌再+1！ 台中超難訂位的知名燒肉品牌「屋馬燒肉」，最新傳出將帶來全新韓式料理餐廳「屋馬韓食館」，日前才進軍火鍋界成立全台首間屋馬火鍋店「涮屋馬」，即將全新跨界至韓式料理，「屋馬韓食館」鄰近台中捷運市政府站，交通相當便利，愛吃韓食的朋友快筆記！
全新「屋馬韓食館」餐廳位置坐落於西屯區台灣大道二段與文心路三段交叉口，斜對面就是「捷運市政府站」，目前仍在裝潢中，屬於獨立街邊店，預計最快將於暑假開業。
這將是繼國安店、中港店、文心店、園邸店、崇德店、中友店、文心秀泰店，以及上半年成立火鍋料理的「涮屋馬」，再度進軍韓式料理，成立「屋馬韓食館」，搶攻韓食控的胃！
屋馬韓食館
地址：台中市西屯區台灣大道二段998號
開幕時間：預計暑假期間
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