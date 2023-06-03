限時8天省錢買法！ 9元超低價吃全家夢幻藍「嗨嗨蘇打霜淇淋」 網購族一定要追

超夢幻水藍色霜淇淋驚爆最新省錢買法！ 全家霜淇淋攜手Xpark水族館推出全新跨界聯名「嗨嗨蘇打霜淇淋」，將於6月5日起開賣，然而都還沒有正式開賣，就已經傳出有網友發現6月份隱藏版妙招，竟可以用9元爽吃全家霜淇淋，而且口味不限哦！

圖／全家便利商店提供

全家最新水藍色霜淇淋冰體超級美，讓人忍不住想嚐嚐，而有網友在PTT貼文指出「逛官網的時候不小心看到，全家取件優惠新的一檔活動，這次是取件加價購霜淇淋只要9塊（口味沒限制）」，表示對接下來的汽水新口味有興趣，「9塊是蠻便宜的，活動下周開始，有需要的可以先記一下取貨時間6/7～6/10、6/19~6/22」。

圖／翻攝全家便利商店官網

仔細發現消息真的藏在全家官方網站公告當中，活動內容寫出「全家Fun心取！9元你來吃冰」，在6/7至6/10，以及6/19至6/22，只要到全家「取件」的話，就送Fami!ce霜淇淋「9元加購優惠券」，而且口味不限。

活動期間取貨結帳印出小白單，1件包裹就贈送一張，單筆交易最多贈送5張，而且6/7至6/10小白單使用期間至6/17，6/19至6/22小白單使用期間至6/29，兩檔都是限量150萬份，一共300萬份，各店送完為止。

圖／全家便利商店提供

貼文曝光後，網友紛紛回應「9元太爽了」、「感謝！超划算」、「那我下週也改全家取好了」、「那我下禮拜再取件！」、「真的好康欸！感謝分享」，對於經常網購一族來說，實在是幸運優惠！

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