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IKEA「海鹽西瓜霜淇淋」上市了！限時還吃得到「鹽酥雞、鰻魚飯」預訂免排隊
2023年6月1日，IKEA推出全新美味驚喜了！首推新品「海鹽西瓜霜淇淋」，每支僅售20元，以台灣在地的西瓜製成，添加了健康的台鹽碘海鹽，帶來清涼爽口的口感，絕對是這個夏天必嚐鮮的冰品。
除了海鹽西瓜霜淇淋，IKEA還順勢推出了多款台式小吃和端午節特色美食。像是大家所喜愛的「鹽酥雞」，以鮮嫩多汁的雞肉為主，搭配香脆的外皮和九層塔的香氣，非常好吃；還有端午節必吃的「粽香飯」，Q彈的米飯搭配香菇、醬油、胡麻油和薑絲炒製，層次口感豐富。其他還有以百香果風味為特色的「瑞典捲」、「金沙龍蝦飯」、「鮭魚排沙拉佐山葵油醋醬」和「鰻魚飯」等。即日起限時販售務必把握了。
最後，IKEA還首次推出線上訂餐外帶服務，內湖店、新莊店、新店店、台北城市店-小巨蛋以及桃園店等門市都適用，採用線上訂購，超市冷凍食品也可以訂喔，約莫等待15分鐘就能在店內自取區領取訂，完全不用排隊超省時。更多消息請上IKEA臉書粉專查詢。
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