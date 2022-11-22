肯德基6折起！世足限定現省近300元，開吃「咔啦雞腿堡＋蛋撻＋可樂」也只要109元
熱血迎接世足！11/20迎來四年一度的世界盃足球賽，肯德基邀請大家邊吃美味邊看球賽，舉起手中的勝利炸雞感受世足的精彩，本次特別推出多種優惠組合，個人獨享最低109元就開吃！外送也能享優惠，符合條件再免運，還有機會獲得「梅西可樂瓶」，開吃試運氣啦！
球迷們開嗑！邊看球賽邊吃炸雞肯定是日常一大樂事，肯德基推出多種世足限定組合餐，像是多人歡聚可點「球賽開戰 炸雞開吃」套餐，內含8塊咔啦脆雞、2個咔啦雞腿堡、6個原味蛋撻及1瓶百事可樂，直接現省267元，只要729元；個人獨享下殺也只要109元，就可吃到咔啦雞腿堡、原味蛋撻及小杯百事可樂。多樣組合隨你選，超省6折起！更多好康組合請至肯德基官網查詢。
此外，凡開頭為「5」的優惠碼皆可外送，滿350元再享免運。值得一提的是，套餐內含有「瓶裝可樂」還有機會獲得限量「梅西可樂瓶」，看賽開吃拆盲盒超有趣！
喜歡肯德基蛋撻的朋友也別忘了，只要購買套/桶餐即可享「雙色蛋撻禮盒」加點價199元，加上「黑糖白玉Q蛋撻」只販售至12/5，還沒吃或還想吃的蛋撻控們千萬別錯過，美味進入倒計時囉！
延伸閱讀：
．30元隱藏版這樣點！麥當勞、摩斯漢堡30元起，紅茶還能免費加檸檬
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言