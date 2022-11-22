肯德基6折起！世足限定現省近300元，開吃「咔啦雞腿堡＋蛋撻＋可樂」也只要109元

熱血迎接世足！11/20迎來四年一度的世界盃足球賽，肯德基邀請大家邊吃美味邊看球賽，舉起手中的勝利炸雞感受世足的精彩，本次特別推出多種優惠組合，個人獨享最低109元就開吃！外送也能享優惠，符合條件再免運，還有機會獲得「梅西可樂瓶」，開吃試運氣啦！

圖／取自KFC粉絲頁

「球賽開戰 炸雞開吃」套餐不僅有8塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋6個原味蛋撻＋1瓶百事可樂，還可外送直接免運。圖／取自KFC粉絲頁

球迷們開嗑！邊看球賽邊吃炸雞肯定是日常一大樂事，肯德基推出多種世足限定組合餐，像是多人歡聚可點「球賽開戰 炸雞開吃」套餐，內含8塊咔啦脆雞、2個咔啦雞腿堡、6個原味蛋撻及1瓶百事可樂，直接現省267元，只要729元；個人獨享下殺也只要109元，就可吃到咔啦雞腿堡、原味蛋撻及小杯百事可樂。多樣組合隨你選，超省6折起！更多好康組合請至肯德基官網查詢。

圖／取自KFC粉絲頁

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個人獨享最低只要109元。圖／取自肯德基官網

此外，凡開頭為「5」的優惠碼皆可外送，滿350元再享免運。值得一提的是，套餐內含有「瓶裝可樂」還有機會獲得限量「梅西可樂瓶」，看賽開吃拆盲盒超有趣！

套餐內含有「瓶裝可樂」有機會獲得限量「梅西可樂瓶」。圖／取自KFC粉絲頁

喜歡肯德基蛋撻的朋友也別忘了，只要購買套/桶餐即可享「雙色蛋撻禮盒」加點價199元，加上「黑糖白玉Q蛋撻」只販售至12/5，還沒吃或還想吃的蛋撻控們千萬別錯過，美味進入倒計時囉！

「黑糖白玉Q蛋撻」僅販售至12/5。圖／取自KFC粉絲頁

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