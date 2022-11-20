30元隱藏版這樣點！麥當勞、摩斯漢堡30元起，紅茶還能免費加檸檬

連鎖速食隱藏版這樣點！不用50元就能吃到麥當勞及摩斯漢堡，小編整理麥當勞與摩斯漢堡的「隱藏版」點法及美味攻略，還能在自助點餐機跟點餐APP上直接買到，社恐友好必備！不僅餐點便宜還超級貼心。

⬤ 麥當勞－漢堡30元

最便宜漢堡就是它！只要3個10元銅板就能享用麥當勞「漢堡」，月底省錢就靠這款「最省漢堡」吧！現在大多數麥當勞都提供自助點餐機，只要在點餐機上點選「點心」類別－選擇「漢堡系列」－點選「漢堡$30」，就能輕鬆買到！「漢堡」內照樣夾入牛肉、洋蔥、番茄醬、黃芥末醬及酸黃瓜，美味不打折。手頭拮据也能開吃麥當勞，怕吃不飽點3個也不用100元。

麥當勞「漢堡」只要30元。圖／取自麥當勞官網

⬤ 摩斯漢堡－小漢堡35元

先前就有網友分享摩斯這款菜單上沒有的「小漢堡」，不到50元的銅板價就能吃到摩斯漢堡真的太超值。只要到摩斯漢堡門市現場櫃台跟店員說，想要點「小漢堡」、「小吉士漢堡」就能買到；如果使用摩斯點餐APP，也只要在備註打上「小漢堡」、「小吉事漢堡」就OK啦！

這款「小漢堡」一樣有牛肉、洋蔥、番茄醬及黃芥末醬，雖然少了吉士漢堡的番茄跟肉醬，但銅板價格還是超推！同場再推「摩斯紅茶免費加檸檬」，最正港的「檸檬紅茶」自己點，清爽又解膩。

圖為「摩斯吉士漢堡」(75元)，而35元的「小漢堡」雖然少了番茄跟肉醬，但一樣有牛肉、洋蔥、番茄醬及黃芥末醬。圖／取自摩斯漢堡官網

摩斯紅茶免費加檸檬變身正港「檸檬紅茶」。圖／取自摩斯漢堡官網

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