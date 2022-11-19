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世足限定必吃！澳門麥當勞推出「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」，甜點吃爆「藍莓卡士達派」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權
圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權

歡慶世界盃足球賽！澳門麥當勞本次推出世界盃限定新品「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」，第一次看到麥當勞有這麼多醬可以沾，一次Get四種口味好超值！此外，甜點部分還有「藍莓卡士達派」，酸甜滋味與滑順口感，聽說「真的超好吃」！

世界盃限定新品「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」。圖／取自香港麥當勞官網
世界盃限定新品「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」。圖／取自香港麥當勞官網

圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權
圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權

各國麥當勞都推出在地限定品項，這次介紹的是澳門的麥當勞！澳門麥當勞新推世足限定「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」，分別有「韓式烤牛肉風味醬」、「香草檸檬醬」、「和風芥末醬」及「蜜糖芥末醬」等4種沾醬，可以滿足喜歡不同滋味的朋友，一次吃上18塊，直接實現麥克鷄塊自由！

圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權
圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權

4種沾醬有「韓式烤牛肉風味醬」、「香草檸檬醬」、「和風芥末醬」及「蜜糖芥末醬」。圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權
4種沾醬有「韓式烤牛肉風味醬」、「香草檸檬醬」、「和風芥末醬」及「蜜糖芥末醬」。圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權

此外，喜歡甜點必吃「藍莓卡士達派」，藍莓果醬與順滑卡士達醬的完美搭配，怎麼可能不好吃！小紅書@挑食的鱼干小姐分享「真的真的真的很好吃！」，不過吃多了還是會膩，適量吃就是人間美味啦！

圖／取自香港麥當勞官網
圖／取自香港麥當勞官網

圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權
圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權

甜點控必吃「藍莓卡士達派」。圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權
甜點控必吃「藍莓卡士達派」。圖／小紅書@挑食的鱼干小姐授權

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