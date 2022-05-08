13家「速食5月優惠」防疫提案！麥當勞、達美樂披薩買1送1　還有摩斯紅茶.漢堡.烤雞免費送

母親節在家大口吃雞也可以很滿足！今天為大家整理13家速食餐廳5月最新專屬優惠，不僅有漢堡、披薩買一送一，人氣紅茶、烤雞也可以免費送，還有全單打折、現省100元等好康，最晚吃到月底，因應疫情升溫也可選擇外帶、外送，當個防疫小尖兵獨享限定優惠，先筆記起來準沒錯。

摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡官網

摩斯漢堡近期推出多項小活動，其中截至5/15只要至全台門市領取限量「MOS摺愛傳情摺紙卡」，出示完成的摺紙卡並憑截角即可免費兌換一杯大杯「冰紅茶」，若拍照公開上傳至個人臉書或Instagram，完成指定標籤還能抽1000元摩斯卡，幫大家省下未來的餐費。

而摩斯漢堡也攜手外送平台推出好康，即日起至5/16凡於foodpanda訂購指定品項，輸入優惠碼「五月吃摩斯」即享75折，截至5/31 pandapro 會員滿300元再加碼「整單8折」，宅在家也能大吃一頓。

麥當勞

圖／麥當勞提供

麥當勞日前「午茶食光2+1」活動回歸掀起熱議，提供7款點心任選2款搭飲料的99元特價，4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、經典漢堡、蘋果派及OREO冰炫風都適用。

此外，5/31為止凡購買聯名故宮精品的「皇帝御製」分享盒，不僅享有6款飲品買一送一，還能獲得「朕就喜翻」聯名桌遊，有吃有喝還有玩。

漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」活動截至5/29，其中起司醬洋蔥圈牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、薯條等統統買一送一，早餐也能一杯價來兩杯熱美式研磨咖啡，另有百元套餐等組合，任大家吃個過癮。

肯德基

圖／肯德基APP實測截圖、編輯攝

雖然肯德基下殺68折的母親節套餐只到今天（5/8），不過即日起只要使用預訂快取，購買XL套餐+1元即可獲得一份薯條，買桶餐+1元則有4塊雞塊。另外，PK雙饗卡APP也祭出最新抽獎活動，截至5/18凡購買可跨店取的線上PK隨饗券，下單即抽回饋3倍點數，滿額1500元再加碼每週抽Switch酷夏好禮。而5/9至5/29只要兌換PK隨饗券，再抽520點數，每日一名。

拿坡里炸雞

圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里炸雞專賣店近期帶著「一公斤腿排桶」登場，微辣風味的炸雞截至5/30可享「外帶269元」，只要點入「拿坡里炸雞店」專屬網頁，選擇限定分店即可訂購成功。

21世紀

圖／21世紀提供

21世紀近期快閃推出520元「母親節雙人烤半雞餐」，除了現有的香草烤半雞、兩份香脆炸雞、一份香酥雞軟骨、一份雞汁高麗菜、兩杯中杯蜂蜜綠茶，5/10前再送一份香草烤半雞，全台21PLUS、21風味館門市乃至foodomo美食外送平台都適用。另外品牌也攜手Mister Donut推出「厚豆香炸雞波堤堡」，聯名新品5/11起至5/29限時開賣，套餐原價235元享優惠價189元，每日每店限量15個。

頂呱呱

圖／頂呱呱提供

隨著頂呱呱「一斤炸雞腿」活動落幕，尚未跟上花束造型「真心炸雞花」的人還來得及嘗鮮，截至5/31單人餐特價199元、雙人餐售價365元。而只要購買「真心炸雞花」餐還會附贈一張序號小卡，再抽價值12999元的roborock石頭掃地機器人，幸運兒送給媽媽禮物更升級。而品牌5/9起至5/18期間也限時推出「呱呱包二入」組合價，打7折後85元能開吃，讓大家下午茶點心有著落。

繼光香香雞

圖／繼光香香雞官方臉書

繼光香香雞4月特別推出正韓半半炸雞，而截至5/31也有好康活動，只要成為香繼光會員，單筆儲值滿1000元，即可免費送大份香香炸雞一份，滿2000則送兩份，以此類推。

NENE CHICKEN

圖／NENE Chicken官方臉書

韓式炸雞NENE CHICKEN 5月份推出感恩母親節半半升級分享餐，月底為止不論使用外帶、外送、內用，都可用888元價格買到原價948的限定套餐，品項含半半炸雞、1250ml可口可樂、一份韓式拳頭飯、NENE 炸年糕及NENE 炸薯條，4款限定口味則額外加價40元。

bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN母親節則主打「享樂食雞餐」，截至5/29原價1,014元套餐享優惠價966元，每套含2份調味半雞、一份馬西搜唷起司球、黃金炸物4選1，以及韓國進口飲料3選2。

達美樂

圖／達美樂官網

達美樂大小披薩「外帶買一送一」好康持續進行中，像是一次享4款口味的「四喜系列披薩」也是必點，促銷不限同品項，惟以價低者計算。

必勝客

圖／必勝客提供

必勝客母親節推出愛心餅皮的「愛鰻滿！特盛比薩」，單點優惠價999元，而透過Uber Eats平台訂購指定餐點另有滿250元折50元、單點小披薩75折起，單人或聚餐的方案都可自由選擇。至於在肯德基介紹的PK雙饗卡APP抽獎活動，必勝客也同樣適用。

陽光皇后「蒜爆濃起司pizza」

圖／陽光皇后提供

陽光皇后即日起推出超狂「蒜爆濃起司pizza」，每份吃得到濃濃的蒜香醬、金黃大蒜與焦黃起司，5/31為止祭出特價188元，原價288元現省100元。

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