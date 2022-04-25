拿坡里炸雞「1公斤腿排桶」低調登場　限時269元大口吃肉！另有摩斯咖啡10元買得到

炸雞控有口福啦！拿坡里炸雞店4月最新打造重量級「一公斤腿排桶」，目前已低調上架品牌官網訂購頁面，截至5/30可享「外帶269元」特價大口吃雞，作為居家防疫聚餐超划算。

圖／拿坡里

拿坡里炸雞店「一公斤腿排桶」即日開賣，有別於早前話題主人公標榜的「重量級腿排桶」，此為改以強調一公斤的重磅份量，實際每桶與之前相似，含超過15塊大小不一的腿排，口味為開胃的微辣風味限定，269元的價位作為2至4人的宵夜十分涮嘴，價格也親民。

圖／拿坡里炸雞店官網截圖、圖／拿坡里

雖然官方粉絲團尚未釋出宣傳動靜，但活動其實已與日前開跑，提醒大家由於此為拿坡里炸雞店的促銷，因此至拿坡里主要官網訂購時，無法找到此品項，但可點入「拿坡里炸雞店」專屬網頁，即可選擇分店並訂購成功。而品牌早前推出的新品「老饕三角骨」原價149元，截至4/27仍能用119元買得到。

圖／摩斯漢堡LINE APP圖片截圖

另外，近期推出一系列蔬食漢堡、和風炸雞升級至主餐陣容等消息的摩斯漢堡，最新祭出MOS APP獨享的小資福利。即日起至5/15只要使用APP，購買早餐套餐飲品可用銅板價升級，其中原價60元的「大杯摩斯咖啡」可用10元加購，價值80元的大杯摩斯拿鐵則可加30元入手，冷熱不限，咖啡控必收。

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