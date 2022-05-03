21風味館「買半隻送半隻」母親節開吃烤雞！摩斯任選2件點心59元、套餐只要69
過完51勞動節，接下來就是母親節了，21世紀限時推出超強優惠！即日起至5月10日，只要購買「母親節雙人烤半雞餐」就送鮮嫩多汁的香草烤半雞，不用再煩惱母親節大餐要吃什麼了，買半隻就送你半隻，份量等同於一整隻香草烤雞，買回家和母親大人一人一半，展現孝心的同時又能吃得飽、幫你省荷包。
21世紀推出的「母親節雙人烤半雞餐」，套餐優惠價520元，包含一份香草烤半雞、兩份香脆炸雞、一份香酥雞軟骨、一份雞汁高麗菜、兩杯中杯蜂蜜綠茶，於期限內點單就加碼送你一份香草烤半雞，整個套餐擺出來澎湃又美味。母親節優惠僅限全台21PLUS、21風味館門市，21TOGO、台積電等門市恕不參與，利用foodomo美食外送平台訂購也能同享優惠套餐！
除此之外，摩斯漢堡即日起最新推出年度優惠，截至12/31 每日10:30後凡任選A區點心+B區飲品，一律只要59元，不論是最經典的薯條配冰紅茶、抹茶紅豆米派配配無糖綠都可以，用銅板價下午茶。而摩斯也在月初奉上「70元有找」的吃雞優惠，被敲碗敲到爆的強檔「早餐組合」限時回歸！即日起至5月15日，咕咕雞堡加上大杯冰紅茶只要69元（原價85元），早餐就是愛來份咕咕雞堡的各位，別錯過了難得的優惠。
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