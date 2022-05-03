21風味館「買半隻送半隻」母親節開吃烤雞！摩斯任選2件點心59元、套餐只要69

號稱台灣速食南霸天的「丹丹漢堡」，除了以高CP值聞名的經典1號餐，每檔期推出的限定新品也吸引許多人朝聖。品牌最新推出「醬燒蔥抱扁食」，讓大家在速食店吃得到酥脆炸扁食，搭配套餐100元有找，就附烤醬雞堡

2022-05-03 13:00