快訊

入境居家檢疫放寬！9日起縮短為「7+7」 只要落地、期滿篩兩次

直播／本土確診飆破2萬！今+23,102 死亡增5例 境外+37

21風味館「買半隻送半隻」母親節開吃烤雞！摩斯任選2件點心59元、套餐只要69

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／21世紀提供、圖／摘自摩斯漢堡臉書
圖／21世紀提供、圖／摘自摩斯漢堡臉書

過完51勞動節，接下來就是母親節了，21世紀限時推出超強優惠！即日起至5月10日，只要購買「母親節雙人烤半雞餐」就送鮮嫩多汁的香草烤半雞，不用再煩惱母親節大餐要吃什麼了，買半隻就送你半隻，份量等同於一整隻香草烤雞，買回家和母親大人一人一半，展現孝心的同時又能吃得飽、幫你省荷包。

21世紀限時推出「母親節雙人烤半雞餐」組合優惠。 圖／21世紀提供
21世紀限時推出「母親節雙人烤半雞餐」組合優惠。 圖／21世紀提供

21世紀推出的「母親節雙人烤半雞餐」，套餐優惠價520元，包含一份香草烤半雞、兩份香脆炸雞、一份香酥雞軟骨、一份雞汁高麗菜、兩杯中杯蜂蜜綠茶，於期限內點單就加碼送你一份香草烤半雞，整個套餐擺出來澎湃又美味。母親節優惠僅限全台21PLUS、21風味館門市，21TOGO、台積電等門市恕不參與，利用foodomo美食外送平台訂購也能同享優惠套餐！

摩斯漢堡推出A、B區點心飲品任選59元特價。圖／摘自摩斯漢堡臉書
摩斯漢堡推出A、B區點心飲品任選59元特價。圖／摘自摩斯漢堡臉書

除此之外，摩斯漢堡即日起最新推出年度優惠，截至12/31 每日10:30後凡任選A區點心+B區飲品，一律只要59元，不論是最經典的薯條配冰紅茶、抹茶紅豆米派配配無糖綠都可以，用銅板價下午茶。而摩斯也在月初奉上「70元有找」的吃雞優惠，被敲碗敲到爆的強檔「早餐組合」限時回歸！即日起至5月15日，咕咕雞堡加上大杯冰紅茶只要69元（原價85元），早餐就是愛來份咕咕雞堡的各位，別錯過了難得的優惠。

摩斯漢堡熱門早餐優惠回歸。 圖／摘自摩斯漢堡臉書
摩斯漢堡熱門早餐優惠回歸。 圖／摘自摩斯漢堡臉書

延伸閱讀：

15家「買一送一」餐飲優惠集合！全家咖啡&星巴克5折必喝　肉多多、八月堂可頌、披薩統統有

社畜們收假不哭！4大超商開工限時優惠　美式23元、咖啡買6送6，星巴克5折接力

母親節 早餐 摩斯漢堡 烤雞 炸雞

相關新聞

麥當勞x故宮「皇帝御製分享盒」最美宮廷速食！買就送聯名桌遊，同享買一送一

穿越回清朝吃速食？台灣麥當勞最新攜手故宮精品，打造最貴氣的「皇帝御製」麥當勞分享盒，5/4至5/31只要購買分享盒，除了享有飲品買一送一，還將贈送「朕就喜翻」聯名桌遊，讓大家有吃有玩，在家防疫不無聊。

丹丹漢堡「醬燒蔥抱扁食」新品開賣！免100元套餐附烤雞堡、紅茶牛奶，炸扁食放涼也酥脆

號稱台灣速食南霸天的「丹丹漢堡」，除了以高CP值聞名的經典1號餐，每檔期推出的限定新品也吸引許多人朝聖。品牌最新推出「醬燒蔥抱扁食」，讓大家在速食店吃得到酥脆炸扁食，搭配套餐100元有找，就附烤醬雞堡

套餐52折，多品項天天買一送一！漢堡王「限定優惠券」來了

報稅季荷包緊縮，漢堡王幫民眾小省一筆，推出「豪氣霸王省限定優惠券」，個人餐52折起、限定套餐109元起，多款限量漢堡買一...

21風味館「買半隻送半隻」母親節開吃烤雞！摩斯任選2件點心59元、套餐只要69

過完51勞動節，接下來就是母親節了，21世紀限時推出超強優惠！即日起至5月10日，只要購買「母親節雙人烤半雞餐」就送鮮嫩多汁的香草烤半雞，不用再煩惱母親節大餐要吃什麼了，買半隻就送你半隻，份量等同於一

A5和牛燒肉＋牛肉湯！犇推「燒肉＋鍋物」私廚包場方案

為了提供更完整的餐飲體驗，老字號鐵板燒餐廳「犇」針對安和本店，規劃全新的預約制私廚空間，藉由私人包廂的型態，提供「燒肉＋...

怡客咖啡x彭園湘菜「左宗棠雞、咖啡仔排藜麥飯」挑戰全台最好吃！粽子冰沙禮盒還送買1送1、百元券

連鎖咖啡品牌「怡客咖啡」今年攜手台灣湖南料理名店「彭園湘菜」，打造兩款限量餐點「咖啡仔排藜麥飯」與「左宗棠雞藜麥飯」，讓大家在咖啡廳享用聯名，並搶先祭出「好粽冰沙雙饗禮盒」預購，每盒還贈送買一送一券、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。