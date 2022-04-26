速食激省吃法！麥當勞99元「漢堡＋雞塊＋飲料」隱藏版套餐，20元爽嗑漢堡王火烤牛排

速食控好康請收！麥當勞即日起帶著限時「午茶食光2+1」活動回歸，7款點心任選2款再搭飲料只要99元，堪稱銅板價隱藏版套餐；而4/27起至5/3漢堡王也推出勞動節限定優惠，購買華堡系列即可用「20元」爽嗑4.4盎司火烤牛肉排，讓大家吃得更飽足。

圖／麥當勞提供

麥當勞祭出「午茶食光2+1」活動，每日13:00至17:00只要於歡樂送「午茶時光」訂購，即可從7款人氣點心中任選2款，搭配共有17種品項可以選擇的飲品，免百元即可開吃一份DIY版本的套餐，幫大家的午後提神。

圖／麥當勞官網實測截圖

7種主要點心含4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、經典漢堡、蘋果派及OREO冰炫風，每份都可選搭33元冷飲。若選購漢堡、雞塊配飲料彷彿是常見的經典組合餐，也可選擇勁辣香雞翅、蘋果派配可樂，鹹甜美味一次滿足。

圖／漢堡王提供

而肉食主義者另有限時優惠，4/27起至5/3，凡至全台漢堡王門市臨櫃購買華堡系列，不論是原味或辣味的華堡、雙層華堡、重磅牛堡、美式花生牛肉堡，即可用20元加購一片4.4盎司火烤牛肉排。巨大肉排鮮嫩多汁超銷魂，提醒大家一個漢堡限加購一層牛肉排，台積店、美光店、兒童樂園店不參與活動。

另外，只要使用官網國王快訂外帶或門市國王手機點，滿額199輸入優惠碼「BKSALE」即贈4塊雞塊，滿399贈洋蔥圈，優惠無法併用。

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