麥當勞x故宮「皇帝御製分享盒」最美宮廷速食！買就送聯名桌遊，同享買一送一

穿越回清朝吃速食？台灣麥當勞最新攜手故宮精品，打造最貴氣的「皇帝御製」麥當勞分享盒，5/4至5/31只要購買分享盒，除了享有飲品買一送一，還將贈送「朕就喜翻」聯名桌遊，讓大家有吃有玩，在家防疫不無聊。

分享盒有20與30塊的麥克鷄塊、鷄翅分享盒、麥脆鷄腿分享盒等可選擇。圖／麥當勞提供

麥當勞5月份聯名故宮精品，以清朝皇帝御製食器上的「琺瑯彩瓷」紋飾為靈感，設計出全新宮廷風包裝「皇帝御製」分享盒，百花綻放搭配「皇帝御製」四字款識，讓人吃速食也能升級美感體驗。值得一提的是，5/4起不論內用、外帶或使用得來速，購買任一麥當勞分享盒，即可拿到限定新版包裝，加購指定6款飲品可享飲料買一送一，再送「朕就喜翻」聯名桌遊，買幾盒就送幾個！

不論內用、外帶，購買分享盒就贈「朕就喜翻」桌遊。圖／麥當勞提供

麥當勞「皇帝御製」分享盒限定包裝截至5/31，而免費附送的「朕就喜翻」桌遊撲克牌中不僅有精美的瓷器圖案，還結合了麥當勞的經典餐點，而桌遊內皆附贈「故宮精品折價券」，讓大家在故宮精品網路商城、故宮商店門市只要消費滿500元，即可現折50元，數量有限，送完為止。

凡購買任一麥當勞分享盒，都可獲得麥當勞與故宮精品聯名的「皇帝御製」限定包裝。圖／麥當勞提供

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