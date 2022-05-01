15家「買一送一」餐飲優惠集合！全家咖啡&星巴克5折必喝　肉多多、八月堂可頌、披薩統統有

勞動節連假當天，當然要用買一送一小確幸安撫廣大的上班族們！今天幫大家盤點各大人氣品牌的限時好康，不論是咖啡、火鍋、牛排、可頌、甜點、披薩統統有，最晚截至5/15都能半價吃喝一波。

肉多多：截至5/15

圖／肉多多提供

配合防疫，連鎖火鍋品牌肉多多推出外帶限定好康，即日起至5/15只要購買指定肉品或海鮮即享同品項買一送一，雪花牛腹肉、美國霜降牛、紐澳低脂牛、紐澳嫩肩牛、美國牛小排、活力梅花豬、活力培根豬、無骨鮮雞腿、小白蝦、蛤蜊、巴沙魚片、鯛魚統統適用，買300g送300g超划算。提醒大家活動為會員外帶限定，本活動為單點品項，非套餐。

米塔炙燒牛排：截至5/6

圖／米塔提供

米塔炙燒牛排專門店為歡慶台中麗寶店開幕，5/2至5/6推出買一送一好康，活動期間點購「頂級熟成沙朗或菲力＋任一套餐」，即可獲贈價值425元的碳烤脆皮雞腿排。每日限量100份，每場次各提供50份。而截至5/31只要按讚粉絲團並消費打卡，即可享有「輕食三選一」。

樂雅樂餐廳：截至5/23

圖／樂雅樂提供

樂雅樂餐廳攜手外送平台推出買一送一優惠，即日起至5/23凡在foodpanda點購指定餐點，即享買一送一。而5/8為止透過線上訂餐或電話訂購，外帶餐點滿999元也有75折優惠。

達美樂：暫無期限

圖／達美樂官網

速食品牌達美樂即日起推出大小披薩「外帶買一送一」好康，可以一次滿足4款口味的新菜單「四喜系列披薩」皆適用，不限同品項，惟以價低者計算。

薄多義：截至5/12

圖／環球購物中心提供

薄多義除了有壽星雞翅山，南港店也獨家祭出優惠，即日起至5/12每週一至四，凡購買6款指定口味披薩，可享任選「買一送一」，內用外帶都適用。

Suage北海道湯咖哩：截至5/31

圖／業者提供

即日起至5/31，凡於Suage單筆消費滿額500元，即可獲贈一份唐揚雞。而Suage統一時代店也推出限定好康，凡消費季節湯咖哩，點一碗就贈一份芒果霜淇淋，以此類推，另有全店適用的點一碗湯咖哩，加購芒果起士塔享39元特價。

八月堂：截至5/8

圖／環球購物中心提供

號稱殿堂級可頌的八月堂，推出防疫新優惠，即日起至5/8只要秀出本人三劑疫苗施打完成證明，如小黃卡、數位疫苗證明或健保卡，即可到店購買指定可頌買一送一。提醒大家每人限購一組，且每店每日限前50名。

一〇八抹茶茶廊：截至5/11

圖／一〇八抹茶茶廊 官方臉書

來自北海道的「一〇八抹茶茶廊」日前快閃新光三越A11六樓的「夏日好物祭」，參與買一送一活動，即日起至5/11只要購買精選大冰抹茶，即可享有買一送一，每日限量50份。活動期間購買經典的蕨餅盒2盒也想400元特價，原價498。

全家咖啡買六送六：截至5/6

圖／全家便利商店提供

全家便利商店Let’s Café好咖日於5/6早上10:00準時登場，只要透過全家App購買Let’s Café單品美式、單品拿鐵，即可享有大杯或中杯的買六送六優惠，每位會員限購一組，截至11/30都能跨店兌換。

星巴克：截至5/12

圖／星巴克提供

星巴克「星光好友分享」5月活動即將登場，凡在5/4（三）、5/5（四）、5/11（三）、5/12（四）當天的16:00至20:00，到店購買兩杯相同容量/風味/冰熱一致的飲料，即可享有買一送一，開喝新品乃至最愛星冰樂、咖啡。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

奎克咖啡：截至5/15

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡櫻花季來到尾聲，即日起至5/15，只要下載「黑浮國際餐飲集團APP」參與參與會員禮活動，到店出示優惠券，購買高顏值「春日櫻花拿鐵」，即享買一送一，現省160元。

黑沃咖啡：截至5/8

即日起至5/8，凡至全台黑沃門市購買黑沃冠軍咖啡、黑沃冠軍美式，不分時段一律買一送一。而每日14:00至18:00另加碼特濃厚奶系列全品項買一送一，半價喝咖啡或厚奶都可以。

丹堤咖啡：截至5/15

丹堤咖啡51勞動節快閃推出「買一送一」優惠，而截至5/15也有母親節專屬「外帶買5送5優惠」，凡至品牌行動購物網加入會員，完成線上付費，即可享購買60元飲品10杯優惠價300元。

康青龍：截至5/2

圖／康青龍提供

即日起至5/2，康青龍APP會員可憑好康優惠專區領取的優惠券，到店外帶購買一杯「柳桔富美」，享額外獲得一杯碧玉茉莉綠茶。

大苑子：截至5/2

大苑子愛文芒果Double系列即日起重磅回歸，而只要成功註冊大苑子APP的會員、領取優惠券後，今（1日）可享愛文翡翠買一送一，5/2則有旺來翡翠現省70元開喝，分別限量10000張，送完為止。

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