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大口吃肉乾一杯！ 臺虎精釀 X Celebrate BBQ派對美食、燒鳥店暢飲Asahi「-2℃啤酒冰沙」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Celebrate BBQ提供、記者宋健生/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／Celebrate BBQ提供、記者宋健生/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大口吃肉乾一杯！ 年未歡樂聚餐想來一杯暢快好喝的啤酒搭美食嗎？ 臺虎精釀最新帶來清新草本花香調麥芽啤酒，與德州本格派柴燒燻肉一起推出「Celebrate BBQ」期間限定餐點；台中串燒名店「激旨燒鳥」逢甲總店，全台唯一由Asahi官方授權的「負2度C」，能喝到冰沙啤酒的快感一定要來朝聖。

臺虎精釀聯手德州本格派柴燒燻肉推「Celebrate BBQ」。圖／Celebrate BBQ提供
臺虎精釀聯手德州本格派柴燒燻肉推「Celebrate BBQ」。圖／Celebrate BBQ提供

年末聚餐的新選擇！臺虎精釀邀請德州本格派柴燒燻肉「Celebrate BBQ」陪酒迷們一起倒數慶祝，即日起到1月1日，在指定臺虎精釀門市可以吃到聯名限定餐點，其中「燻肉塔可雙饗砲」，手工塔可餅皮搭兩款經典肉品牛胸腹及手撕豬一次滿足，還有經常熱銷、匯聚煙燻牛胸腹、手撕豬、豬肋排的「慶祝柴燒雙拼煙燻肉盤」。

臺虎精釀聯手德州本格派柴燒燻肉推「Celebrate BBQ」。圖／Celebrate BBQ提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀聯手德州本格派柴燒燻肉推「Celebrate BBQ」。圖／Celebrate BBQ提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

推薦搭配將糖份與熱量降到最低的「臺虎生啤酒<嗨> Taihu Draft High」，清爽順口無負擔的極致風味，入口即嚐鮮美麥芽味，以及清新草本花香調的酒花。將在Driftwood 西門、啜飲室台中、啜飲室Landmark信義舉行聯名慶祝至2024年元月一日，其中啜飲室Landmark信義則是12/17開跑。

來試試全台最凍的生啤酒，就在台中串燒名店「激旨燒鳥」逢甲總店，這裡販售全台唯一由Asahi官方授權的「負2度C」EXTRA COLD白啤酒及黑啤酒，裝在負30度C的杯子中，因為夠凍，喝時還有冰沙漂浮，喝起來絕對暢快透心涼。

以日本SUPER DRY博物館元素設計，成為逢甲商圈的熱門打卡景點。業者提供
以日本SUPER DRY博物館元素設計，成為逢甲商圈的熱門打卡景點。業者提供

「激旨燒鳥」不僅是Asahi台灣單日單一店面銷量最大的店鋪，銷售數量甚至遠遠超越日本的任何一家餐廳或門店，店內設計風格以日本東京Asahi朝日啤酒SUPER DRY博物館館內元素設計，店面取名「アサヒビール台湾限定店」更是日本官方核准的全球首家店。

全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲商圈。記者宋健生/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲商圈。記者宋健生/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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