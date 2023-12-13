「超派炸雞」西門創始店易主！ 超哥現身說明 饅頭跨界「傳奇更生人」接手
被封為「全台最有錢的YouTuber」的超哥，跨足餐飲業創立連鎖炸雞店「超派炸雞」，目前全台已有10間，不料最新消息是西門創始店的超派炸雞要易主了，他專程拍片說明此事。
對於西門創始店易主，超哥親口表示，對於「超派炸雞」第一家創始店，是他跟合作夥伴文哥對西門店的感情最深，今年5月開幕時，一直是由文哥與家人一起經營，月營業額曾經衝到120多萬，成績相當亮眼。
超哥認為品牌規模經營越來越大之後，「我們應該要慢慢的往後退，讓可以做得更好的人慢慢的往前」，如今西門店是交給一位更生人「鑽石師」來經營，原先是從事饅頭事業，現在跨界到炸雞店，超哥同時聲稱他是「監獄風雲傳奇」。
接手的更生人「鑽石師」，可以說是「更生人的傳奇」，在獄中學做饅頭，半年就考取3張證照，出獄後在北投經營饅頭事業，經營得有聲有色。他在吃過「超派炸雞」，真心覺得非常好吃，於是向超哥爭取合作，希望能在林森北路開一間超派炸雞。
影片中鑽石師端出炸物給超哥、文哥試吃，2人享用後讚不絕口，並異口同聲認為鑽石師應該先到西門店練功，更滿意地表示「他做什麼都很認真在做，超派炸雞交給他，我跟文哥都會放心」希望他未來將超派炸雞好好的經營下去。
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