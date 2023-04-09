普發6000元放大了！「好丘貝果」連續6週66折開搶，全新肉肉版「片皮烤鴨堡」新上市

被喻為最強貝果品牌「好丘GOOd CHO’S」把普發6000元放大了，推出連續6週爆款口味66折優惠開搶了，另外信義店歷經6個月研發推出4款肉肉版貝果一定要吃吃看！

圖／好丘GOOD CHO’S提供

想到貝果絕對會知道百萬網友推薦的台灣貝果「好丘」，職人強調手工揉入真材實料，再水煮烘焙出Q彈嚼感，且認證無防腐劑，冷凍能放60天，單獨包裝味道不混裝，給消費者彷彿五星的味覺享受。

圖／好丘GOOD CHO’S提供

圖／好丘GOOD CHO’S提供

這回響應台灣政府全民普發6000元，推出「全民因6而快樂」優惠活動，只要即日起至5月14日連續6週，每週一個不同的爆款口味貝果直接66折，可以囤貨了！

圖／好丘GOOD CHO’S提供

不僅如此，耗費半年收集與研發，把將國內外饕客都會喜歡的料理放進貝果堡，一次推出四款肉肉版，包含「片皮烤鴨堡」嚴選櫻桃鴨胸醃製後文火慢煎熟成，最後大火烤出迷人油脂及肉香，每口都是精華；還有「炙燒甜橙鴨胸堡」以法式料理手法處理炙燒糖衣橙片與鴨胸肉，口感軟嫩；其他還有手工製作「百香花枝蝦排堡」與排隊熱潮的「壽喜燒牛肉堡」，肉肉版貝果限定信義店（四四南村），每日限量供應喔，更多詳情請上官網或臉書粉專。

圖／好丘GOOD CHO’S提供

好丘信義店 (四四南村)

營業時間：11:00 - 18:00（最後出餐時間為17:00）

門市地址：台北市信義區松勤街54號

圖／好丘GOOD CHO’S提供

延伸閱讀：

．名字對中全桌「XXL東石大蛤」吃到飽！屏東鹽埔直送「馬辣土芒果季」開跑，再抽2人同行1人免費

．領6千吃牛排、龍蝦！ 快衝「勞瑞斯牛肋排餐廳」6600滿額優惠 現折1千元再贈5百折價券