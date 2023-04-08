領6千吃牛排、龍蝦！ 快衝「勞瑞斯牛肋排餐廳」6600滿額優惠　現折1千元再贈5百折價券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導

政府普發現金6000元！好好趁這次機會犒賞自己品嚐垂涎欲滴的頂級牛排，不少民眾精選來勞瑞斯牛肋排餐廳消費還獻上加碼回饋，消費滿額立刻現折1000元，再送500元餐飲優惠券，不少老饕直呼，太划算了！直接讓您荷包變大術，一起抗通膨！（此次優惠需先來電勞瑞斯牛肋排餐廳訂位並告知使用此優惠；如採用網路訂位，請於備註欄填寫”使用滿額現折1000元優惠，詳情請電02-2729-8555）。

政府普發現金6000元！好好趁這次機會犒賞自己品嚐垂涎欲滴的頂級牛排

勞瑞斯更為您獻上加碼回饋

★活動時間：4/1~4/30

★活動內容：現場消費單桌單筆點餐金額滿6,600元，帳單可立即折扣1,000元。(服務費不計入點餐金額)，

結帳再贈送500元餐飲抵用券一張(限下次使用)。

※需先來電訂位並告知使用此優惠；如採用網路訂位，請於備註欄填寫"使用滿額現折1000元優惠"。

※本活動限餐廳內用且不得與其它優惠同時倂用。※本餐廳保留活動規則變更的權利。

來自美國比佛利山莊、傳承85年的正統美式排餐，由師傅推著百萬訂製的銀色推車到桌邊服務，嚴選美國牛產量不到2%的頂級牛肉，採用第6-12根的牛肋排，並經過長達28天的熟成，是牛排控最念念不忘的牛肋排。趁著全民普發6000元商機，勞瑞斯牛肋排餐廳於整個四月份推出滿額現折優惠，只要單筆消費滿6,600元，除了直接現折1000元之外，再加碼送一張500元折價券。

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牛排

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