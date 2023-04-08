名字對中全桌「XXL東石大蛤」吃到飽！屏東鹽埔直送「馬辣土芒果季」開跑，再抽2人同行1人免費

「馬辣土芒果季」4月10日正式開跑，參加社群指定活動還有機會抽2人同行1人免費，現在還有活動符合中英姓名全桌免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽，快把握機會揪團。

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

天氣漸熱也是土芒果熟成的季節，也是台灣在地常見的芒果，味道不亞於愛文芒果，還多一份酸甜味，濃郁可口。這回馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋4月10日起推出限定「馬辣土芒果季」，活動預計2至4週。

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

活動時間至馬辣門市消費並拍下與土芒果的合照，留言粉絲團指定貼文，並創意以「芒」為主題進行造句，像是「芒果讓我工作好芒（忙）」，就有機會抽到2人同行1人免費餐券。

不僅如此，4月30日前，含2人以上同行（需提前至少一日訂位）參加姓名活動，只要同桌其中一位中文姓名符合「承、恩、詠、晴」任一字（同音即可）或英文姓名有「Olivia、Emma、William、Lucas」中任一個，出示相關身份證件，全桌免費升級巨大「XXL東石大蛤」吃到飽喔！

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

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