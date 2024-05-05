台灣首屆「微糖生活節」在心中山！76品牌進駐，美食手作文創統統有

吃甜甜！台灣首屆盛大的「微糖生活節」！由「有趣市集」舉辦，將在心中山線形公園和爵士廣場盛大舉行，活動即日起至5/26每週五至週日持續四週，集結76品牌，美食手作文創等統統有！

圖／有趣市集提供

首先，這是一場集結全台76個品牌的獨特市集，不同於一般市集的是，「微糖生活節」將帶來手作、文創、服飾、美食等各式各樣的驚喜！

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現場更有不定時抽獎活動，最大獎將有機會免費吃甜點。像是爵士廣場包裝成「甜點主題專區」，直接味蕾徹底沸騰，從口感豐富的吉那圈到清新爽口的義式冰淇淋，每一口甜點都是微甜的驚喜！

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「微糖生活節」不僅有各式美食攤位，還有來自全台各地的品牌參與，包括微肉山丘、良花印象、Unisowood等。此外，市集服務台更提供攤位地圖，讓讀者輕鬆尋找中意的店家。

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快來揪團周遭的好友，一起在2024年五月的週末，來心中山線形公園和爵士廣場享受甜蜜的市集時光吧！要注意的是，須遵守活動規定，未滿十八歲者請勿飲酒，嚴禁酒駕喔！

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