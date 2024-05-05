快訊

驚爆童年受虐！伊能靜皮潰爛「浸泡雙氧水」痛哭仍被壓

國道1號北向「8車連環撞」！西螺路段紫爆回堵2公里 時速僅18公里

影／台中七期豪宅保全「寄生上流」？ 把公設當自家惹議

台灣首屆「微糖生活節」在心中山！76品牌進駐，美食手作文創統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／有趣市集提供、報系資料照
圖／有趣市集提供、報系資料照

吃甜甜！台灣首屆盛大的「微糖生活節」！由「有趣市集」舉辦，將在心中山線形公園和爵士廣場盛大舉行，活動即日起至5/26每週五至週日持續四週，集結76品牌，美食手作文創等統統有！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

首先，這是一場集結全台76個品牌的獨特市集，不同於一般市集的是，「微糖生活節」將帶來手作、文創、服飾、美食等各式各樣的驚喜！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

現場更有不定時抽獎活動，最大獎將有機會免費吃甜點。像是爵士廣場包裝成「甜點主題專區」，直接味蕾徹底沸騰，從口感豐富的吉那圈到清新爽口的義式冰淇淋，每一口甜點都是微甜的驚喜！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

「微糖生活節」不僅有各式美食攤位，還有來自全台各地的品牌參與，包括微肉山丘、良花印象、Unisowood等。此外，市集服務台更提供攤位地圖，讓讀者輕鬆尋找中意的店家。

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

快來揪團周遭的好友，一起在2024年五月的週末，來心中山線形公園和爵士廣場享受甜蜜的市集時光吧！要注意的是，須遵守活動規定，未滿十八歲者請勿飲酒，嚴禁酒駕喔！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

編輯推薦

公園 冰淇淋 市集 文創 甜點

相關新聞

台灣首屆「微糖生活節」在心中山！76品牌進駐，美食手作文創統統有

吃甜甜！台灣首屆盛大的「微糖生活節」！由「有趣市集」舉辦，將在心中山線形公園和爵士廣場盛大舉行，活動即日起至5/26每週五至週日持續四週，集結76品牌，美食手作文創等統統有！

星巴克「買1送1」又來了！網：沒星冰樂、買1送2也不買

迎接勞動節後的第一個星期一，星巴克宣布在5月6、7日連續2天，推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠活動，活動期間上午1...

這個蛋撻要搶！陳耀訓「布蕾千層酥」悄開賣被秒殺 最新「可頌甜筒」罪惡也要吃爆

陳耀訓也來了！以「蛋黃酥界愛馬仕」聞名的「陳耀訓·麵包埠」緊跟潮流推出新品「布蕾千層酥」，形似蛋撻卻有不一般的名稱，看到的朋友都說「太犯規惹！」、「一看就覺得好吃」只吃一個絕對不夠。

7-ELEVEN自有甜點品牌「LADEARS」8款新包裝登場！擴大拓點破千店　「芋泥生乳捲、焦糖德式布丁」必嘗

7-ELEVEN搶攻600億烘焙商機，自2023年起推出「甜點專櫃」整合豐富多元商品結構，以「異國夯甜點」、「在地嚴選」...

幸福台味！大苑子 x 欣葉跨界新品「芒著杏福」口感驚喜 再嚐芒果霜淇淋、大苑子芒果冰夏日必追

大苑子 x 欣葉跨界新品「芒著杏福」口感驚喜！ 再嚐芒果霜淇淋、大苑子芒果冰夏日必追

百貨母親節蛋糕名店一次蒐集 顏值、美味大比拚

母親節除了全家一起好好吃飯，別忘了提前選好母親節蛋糕，帶給媽媽完整的甜蜜氛圍感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。