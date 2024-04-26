「繡球花霜淇淋」名店回歸了！老地方快閃1個月 加碼全台獨家「霜淇淋舒芙蕾」要吃爆
繡球花霜淇淋回來了！曾快閃台北引發排隊熱潮的「甜村天然手作」再度於5月開啟快閃活動，除了夢幻花型霜淇淋外，本次更升級加碼推出獨家「霜淇淋舒芙蕾」，一口冰一口舒芙蕾超享受。
曾爆紅掀起長長人龍嘗鮮的繡球花霜淇淋名店「甜村天然手作」回歸！「甜村天然手作」宣布自台中北漂到台北開店，雖然開店公告尚未釋出，但也帶著新一波快閃活動回歸。這次限時快閃1個月再度進駐新光三越南西店一館，分為兩時段推出不同口味，5/1至5/15販售新口味「法國芝士鮮奶霜淇淋、芝士霜淇淋舒芙蕾」，而5/16至5/31則是經典「日本抹茶鮮奶霜淇淋、抹茶霜淇淋舒芙蕾」。
甜蜜新篇章！時隔逾三個月，除了能夠回味打卡絕美繡球花霜淇淋外，還有全台首個「繡球花霜淇淋舒芙蕾」新登場，誘人舒芙蕾鬆餅搭配花型霜淇淋，爆款甜點聯手怎麼可能不好吃！顏值超高一定要拍好拍滿。
甜村天然手作 快閃活動資訊
快閃期間：5/1～5/31
地點：新光三越台北南西店一館B2鼎泰豐前面（台北市中山區南京西路12號B2）
販售口味：5/1～5/15 法國芝士鮮奶霜淇淋、芝士霜淇淋舒芙蕾｜5/16～5/31 日本抹茶鮮奶霜淇淋、抹茶霜淇淋舒芙蕾
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