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4小時賣光！「秒殺系甜點店」快閃復興SOGO 為了「神級老奶奶檸檬蛋糕」要衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO百貨粉絲頁
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螞蟻人衝了沒？大安區知名秒殺系甜點店「法朋」快閃SOGO復興館，特別推出獨家首賣的「檸檬夾心餅乾禮盒」，一盒6入涮嘴停不下來，還有最經典長紅的「老奶奶檸檬蛋糕」，人氣夯到「下午3點去就都空了」。

圖／法朋烘焙甜點坊粉絲頁
圖／法朋烘焙甜點坊粉絲頁

圖／法朋烘焙甜點坊粉絲頁
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不愧是秒殺級！台北甜點名店「法朋」限時10天快閃SOGO復興館B3，即日起至4/27，帶著吃了會感覺幸福的各式甜點進駐設櫃，現場超多款蛋糕、麵包蛋塔瑪德蓮等點心統統有，更有快閃首賣的「檸檬夾心餅乾禮盒」，檸檬內餡香且清爽；而同樣為檸檬系列的大招牌「老奶奶檸檬蛋糕」更是顧客強推必買，清香微酸與濕潤口感，不少人都是衝著它去的。

圖／法朋烘焙甜點坊粉絲頁
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圖／法朋烘焙甜點坊粉絲頁
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法朋SOGO快閃的甜點櫃滿滿當當，多種高顏值精緻蛋糕排開超誘人，有人回報下班想買塊蛋糕都買不到，甚至到下午就空櫃。許多外縣市的網友看到也紛紛敲碗「許願來台中」、「應該來高雄」、「期待新竹巨城」。

圖／SOGO百貨粉絲頁
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法朋 SOGO復興館快閃資訊

地點：台北市大安區忠孝東路三段300號B3

日期：即日起～4/27

營業時間：週日至四11:00-21:30、週五六11:00-22:00

圖／法朋烘焙甜點坊粉絲頁
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